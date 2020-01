Michelle Renaud le dice adiós a los implantes de seno

View this post on Instagram

El otro día platicaba con @nybarrak y me comentaba que debería de decirle a las personas que… “aunque cambien sus hábitos y hagan mucho ejercicio, no siempre van a tener el cuerpo que ven en las otras porque también existe ¡la genética, las CIRUGÍAS y que no deberíamos de mentir!” Mi respuesta fue muy clara , “¡yo no miento!”, a mi el ejercicio y mis hábitos me han ayudado mucho, pero tiene razón, no lo es todo, yo no tengo el cuerpo que veo en otras personas a través de IG. ¡Mi cuerpo es el que me toco tener! Y durante mucho tiempo lo he sufrido porque no es tan perfecto como lo veo en las fotos de otras, por ejemplo, yo tengo celulitis, estrías, cuando me va a bajar me hincho, después de ser mamá era tan flaca que no sabía ni cómo vestirme, cuando estoy con mi novio tengo inseguridades físicas que no tengo cuando estoy sola y así, siempre encuentro algo en contra de mi cuerpo. Pero lo que le dije a Tash y ahora a ustedes, es que el ERROR está en que siempre ponemos el cuerpo de otra como nuestro deseo, en lugar de trabajar por aceptar nuestro propio cuerpo y por ende darle los cuidados que ¡nuestro cuerpo necesita! No es fácil sentirte al 100 con tu físico, pero te juro que cuando lo trabajas todos los días -en lugar de buscar los defectos-, trabajas en encontrar tus virtudes y le agradeces que sin él, no vivirás y lo halagas, empieza a crear un amor propio y te prometo que tu cuerpo cambia, las personas te verán mucho más atractiva y ¡tú te sentirás más segura!, sin importar TALLAS y FORMAS… rompamos los estereotipos !!!Hagamos conciencia y valoremos el cuerpo que tenemos!!! Y si me estás leyendo y dices “claro porque tú tienes ese cuerpo“ quiero decirte que a pesar del ejercicio, la dieta vegana y el amor propio que trabajo todos los días, estoy llena de dudas e inseguridades con respecto a mi cuerpo, y he tenido muy malas rachas donde no me gusta nada lo que veo, así que ¿por qué no decidimos ser equipo en esto y dejamos de juzgarnos, primero a nuestro propio cuerpo y después el de la otra? ¡DÉMONOS AMOR MUJERES! y lo veremos reflejado en el espejo.❤️