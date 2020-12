Los Berry y los Aguirre. Los comentaristas de TUDN son entrevistados por sus padres

Mikel Aguirre y Alejandro Berry, ambos comentaristas deportivos de TUDN, son entrevistados por sus padres, de quienes heredaron el gusto por el deporte y los medios de comunicación.

Por María del Mar Barrientos / Fotos: Christopher Armenta

No hay mejor plática que entre padre e hijo, y no hay mejor entrevista que la de un colega a otro, quienes han compartido experiencias juntos. Y claro ejemplo de esto son Mikel Aguirre, comentarista deportivo de TUDN, quien ha sido entrevistado por su papá, Javier “El Vasco” Aguirre (ex director técnico de la Selección Mexicana), y Alejandro Berry, cuya afición por los medios de comunicación la heredó de su progenitor, el periodista Jorge Berry. En una íntima charla entre dos generaciones, los comentaristas deportivos se sinceran ante sus padres, quienes fungen como entrevistadores para CARAS.

Mikel Aguirre entrevistado por su papá, Javier “El Vasco” Aguirre

¿Cómo iniciaste en el mundo de los medios deportivos?

Me dio la oportunidad André Marín en Radio 13 Deportes hace mucho tiempo ya. Iba en la prepa en Madrid y un día me llamó para hacerme corresponsal de su programa con Toño Rosique.

¿Te gustaba ir a mis partidos?

Sí, he ido a partidos a cinco continentes en más de 50 países más o menos, en torneos de todo tipo: europeos, asiáticos, mundiales, de clubes, todo… hasta africanos y a Australia con la Selección de Japón. He acudido desde USA 94, cuando ayudabas a Mejía Barón. Tengo más partidos que Rafa Márquez (risas).

¿Te he dado algún consejo que puedas poner en práctica?

Me has dado muchos, el primero es que sea respetuoso con los jugadores y los técnicos, a los que llamo los verdaderos protagonistas. Conozco a muchos de toda la vida, que ahora son entrenadores, y de pronto con su equipo perdieron, entonces no quiero golpearlos. Hablar de su trabajo sí, pero saber que antes que todo son personas. También cuando te daban ‘madrazos’ a ti en la prensa, me dolía.

¿Hasta dónde quieres llegar?

Buena pregunta. Tengo muchas metas y aplico el ‘cholismo’ (dixit Cholo Simeone), voy partido a partido y programa por programa, no pienso más allá. Me gustaría narrar o comentar un Mundial o un juego de la Champions, sería fantástico. Quiero seguir creciendo día a día.

¿Qué es lo más difícil de tu trabajo?

Los egos, creo que hay muchos en la televisión y, de repente, bastante gente te ayuda por el apellido y te abre puertas; hay otras que te las bloquean y no te lo van a decir, pero se nota que no les encanta que estés ahí, se sienten relegados por ti. Por otro lado, también algunos se van convenciendo de lo que puedo hacer.

¿Qué consejo me darías si fueras mi mánager?

Toma un proyecto que te dé tranquilidad. Firmabas año con año pero si ya está cerca el final de tu etapa como entrenador, firma tres años.

Alejandro Berry entrevistado por su papá, Jorge Berry

¿Cómo fueron tus inicios?

La primera vez que estuve al aire fue en un partido de la Selección Mexicana, fui de aficionado a la tribuna y, desde ahí, marqué a la cabina de tu programa para hacer un enlace telefónico. Pero la ‘semillita’ del periodismo deportivo la tenía desde mucho antes, inculcada porque es un mundo en donde crecí, me seguí y me quedé.

Es curioso, porque el 90 por ciento de la parte deportiva de mi carrera, la hice antes de que nacieras y cuando naciste yo ya era periodista de información general. ¿Por qué decidiste irte por los deportes?

Desde que era chico, siempre me llevaste a tu oficina en Televisa Chapultepec, y de alguna manera, crecí entre cables, micrófonos, cámaras y estudios. Es una experiencia imponente, pero fantástica que te atrapa y te enamora. Después tomé la decisión respecto a lo que más me gusta hacer y más me llena. Quizá doy el salto como tú lo hiciste a tu rubro, pero creo que estoy muy establecido en deportes. No me quisiera ir al periodismo de política e información general.

Te hiciste aficionado a los Raiders, pero ese amor, ¿de dónde salió?

Es un lazo emocional, nací en Los Ángeles, vivíamos allá por tu trabajo, y entre tus labores estaba ser el narrador oficial de los Raiders, viajabas de serie en serie, eras parte del equipo, tanto así que cuando ganaron el Superbowl, te dieron un anillo. El hecho de que hayas trabajado tan cercanamente con ellos, me atrapó.

Ese anillo, lo vas a heredar tú…

Lo tengo que heredar yo, porque a mis hermanos no les interesa.

¿Para dónde vas Ale?

No lo tengo muy claro ni definido todavía, creo que se trata un poco de ir descubriendo qué pasa. Evidentemente tienes una directriz, pero siempre puedes dar un volantazo. Hay que estar preparado para todo. He tenido experiencias increíbles en mi carrera de magno eventos.

¿Cuál es el consejo que te he dado, que más te ha servido?

Muchos consejos. Desde la autenticidad, el ser quien eres dentro y fuera de las cámaras, el salir de tu zona de confort…