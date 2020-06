El momento exacto en que Sebastián Rulli y Angelique Boyer se enamoraron

¿Cómo surgió el amor entre Sebastián Rulli y Angelique Boyer? Te recordamos cómo se dieron cuenta de que estaban enamorados

Angelique Boyer y Sebastián Rulli llevan más de cinco años de relación y actualmente son una de las parejas más estables dentro del mundo del espectáculo. Los actores protagonizaron varias telenovelas juntos, como Teresa (2010) y Lo que la vida me robó (2013), ¿pero cuál fue el momento exacto en que Boyer y Rulli comenzaron a sentirse atraídos el uno por el otro?

La historia de amor de los actores

Hubo múltiples rumores de que su amor surgió cuando participaron en Teresa, sin embargo, tanto Angelique como Sebastián tenían otras parejas en aquel entonces y fue hasta cuatro años después que decidieron darse una oportunidad en el amor. La actriz ha revelado en múltiples entrevistas que fue en el set de Lo que la vida me robó y después de que él la apoyó durante la muerte de su madre, que finalmente se dio cuenta que tenía sentimientos por su actual pareja:

“Ahí me fue conquistando porque realmente pude contar con él y no hubo ningún tipo de presión, las cosas se fueron dando (…) Después (de una obra de teatro) me fui a Francia y ahí lo empecé a extrañar, ahí dije ‘creo que me enamoré’. Hablamos por Facetime por horas, en cuanto regresamos él de su viaje y yo del mío pues ya no nos resistimos más y se dio algo que no esperábamos.” dijo para el programa Confesiones de Aurora Valle.

Por otro lado, Rulli también ha revelado cómo fue el momento en que se dio cuenta que estaba enamorado de Angelique:

“Sinceramente, siempre la admiré como actriz. Yo la conocí en una telenovela que todo el mundo conoce, ‘Teresa’, y me llamó la atención su profesionalismo, su entrega, su actitud, su talento. Entonces dije, ‘qué buena actriz, qué buena compañera. Disfruté muchísimo esa historia y yo estaba pasando también por un momento de plenitud, estaba recién siendo papá, pero bueno mi situación era nada qué ver, nunca hubo esa línea de coqueteo, nada, nada comentó en una entrevista con Yordi Rosado.

El actor aclaró que la química que tenían en el set de Teresa era meramente profesional; sin embargo, tiempo después el destino se encargó de unirlos.

“La verdad es que la vida nos fue llevando a que todo fuera perfecto para saber que queríamos estar juntos.”, dijo el actor argentino.

Por Gabriela Velasco Ceja @gabrielavceja

