Muere Kirby Morrow, la voz de Goku en Dragon Ball Z

El actor Kirby Morrow, conocido por los fans por poner voz a Goku, el protagonista de la saga Dragon Ball Z en su versión anglosajona, ha muerto a los 47 años. El actor, natural de Alberta, Canadá, también puso voz a Scott Summers/Cyclops en la serie X-Men: Evolution y a Teru Mikami en el doblaje de la serie de animación japonesa Death Note

La muerte de Morrow fue anunciada a través de una publicación de Facebook por su hermano, Casey Morrow. “Kirby fue una persona bendecida y talentosa que trajo alegría a muchos, pero también prosperó con todo su amor y amistad. Él vivió por ello y lo alimentó todos los días”, escribió el hermano del actor que no dio más detalles sobre la causa o circunstancias del fallecimiento.

Además de sus trabajos como actor de voz, donde además de Dragon Ball Z, X-Men y Death Note destacan títulos como Lego Star Wars, Tortugas Ninja, Lego Ninjago, Transformers, Lobezno vs Hulk o Inuyasha, Morrow también se hizo conocido entre los fans de la mítica serie de ciencia ficción Stargate: Atlantis, donde interpretó al Capitán Dave Kleinman durante ocho episodios.

Given the circumstances and the overpouring of emotions right now, I am going to pause the spotlight for Joe Zieja and instead try to bring some light in this time of darkness by giving you a Voice Artist Spotlight on the voice roles of Kirby Morrow.#RIPKirbyMorrow 1973-2020 pic.twitter.com/AL6q11q1Il

