Murió la mamá de Verónica Castro

Doña Socorro Castro, madre de Verónica y José Alberto Castro, falleció la noche de este viernes 24 de abril.

Así lo ha dado a conocer Verónica Castro y el productor de telenovelas, quien a través de su cuenta Instagram subió una foto donde aparece junto a su madre: “Mi más grande Amor! Gracias Madre”, escribió junto a la imagen.

De acuerdo a varios medios, doña Socorro se encontraba hospitalizada en un hospital al sur de la Ciudad de México, donde falleció a los 85 años de edad por causas que aún se desconocen.

El pasado mes de febrero se había informado que la madre de Verónica y José Alberto Castro había ingresado al nosocomio debido a una insuficiencia renal, pero luego fue dada de alta.

Posteriormente fue hospitalizada nuevamente por presentar problemas de la vista y además el ‘Güero’ Castro informó que su madre estaba sufriendo complicaciones con su riñón, pero que se encontraba bien de salud.

La mañana de este sábado, Verónica Castro compartió en su cuenta Twitter un video que lleva como título: “Mi bien amada y yo Socorro Castro”.

En el clip se pueden ver fotografías de doña Socorro junto a cada uno de sus familiares y de fondo la canción ‘Mi bien amada y yo’, que justamente le dedicó Cristián Castro a su abuela.

“Si tú te vas, yo también me voy, que me importa la alegría, Si tú te vas, yo también me voy, de que me sirve tanto amor, será muy grande mi dolor. No me dejes por favor. Amarte es todo lo que soy”, se escucha en la letra de la canción.

Además, en su cuenta Instagram la actriz compartió un video en el que también escribió: “EN TUS MANOS ✝️🙇🏻‍♀️💜 que sea tu voluntad”.

Doña “Coco”, como le decían de cariño tuvo cuatro hijos: Verónica, José Alberto “El Güero” Castro, Fausto y Betty, así como sus nietos entre los que se encuentran los hijos de Vero, Michel y Cristian Castro y las hijas del Güero Castro, Sofía, Fernanda y Regina.

Por CARAS México @CARASmexico

