Muere actor de la serie “You” por coronavirus

El actor de la serie ‘You’, Mark Blum, falleció este jueves 26 de marzo, por complicaciones derivadas del coronavirus, así lo dio a conocer un comunicado del sindicato de actores (SAG). Tenía 69 años.

“Es con profunda tristeza que escribo para compartir la noticia de que nuestro amigo y antiguo miembro del consejo de dirección Mark Blum ha fallecido como resultado de complicaciones del coronavirus”, expresó Rebecca Damon, vicepresidenta del sindicato SAG-AFTRA.

It is with such deep sorrow that I’m writing to share the news that our friend and former board member Mark Blum has passed away as a result of complications from the coronavirus. Mark was a dedicated Screen Actors Guild and SAG-AFTRA board member serving from 2007-2013, pic.twitter.com/aA3yPfOwh7

— Rebecca Damon (@RebeccaDamonNYC) March 26, 2020