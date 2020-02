Natalie Portman se defiende ante las críticas de Rose McGowar

Por Bang Showbiz @CARASmexico

Pese a que no acudía como nominada y ni siquiera estaba previsto que presentara uno de los galardones de la noche, el pasado domingo Natalie Portman se convirtió en una de las grandes protagonistas de la gala de los Oscar al aparecer sobre la alfombra roja ataviada con una capa en la que se podían leer los nombres de ocho directoras cuyas películas no habían sido reconocidas por la Academia.

Su gesto reivindicativo, que venía a denunciar la desigualdad entre hombres y mujeres -tanto en materia de sueldos como de oportunidades- que aún existe en la meca del cine, fue aplaudido por muchos de sus compañeros de profesión, pero no por todos.

La actriz y activista Rose McGowan no ha dudado en tildarla de hipócrita, oportunista o fraude, entre otras lindezas, por aprovechar un foro como esa entrega de premios para realizar una protesta que, indudablemente, le ayudó a acaparar gran parte de la atención y no aplicar después esos mismos principios a su propia trayectoria profesional.

Según McGowan, la oscarizada actriz no ha mostrado su apoyo al colectivo femenino de cineastas contratándolas a través de su productora o trabajando en sus películas en vista de que solo se habría puesto a las órdenes de dos mujeres a lo largo de su carrera, y una de ellas fue la propia Natalie, que se dirigió a sí misma en ‘A Tale of Love and Darkness’ .

Ahora la aludida ha querido responderle para asegurar que es consciente de que su paso por los Oscar no la convierte precisamente en una heroína y admitir que solo ha hecho unas pocas películas con realizadoras al frente de la historia.

“Estoy de acuerdo con la señorita McGowan en que llamarme valiente solo por haberme puesto una prenda de ropa adornada con los nombres de otras mujeres no es correcto. ‘Valiente’ es un término que yo asocio con el comportamiento de todas esas mujeres que han testificado contra Harvey Weinstein en las últimas semanas, bajo una presión increíble”, ha reconocido Natalie refiriéndose al juicio contra el productor caído en desgracia, acusado de acosar y abusar sexualmente de decenas de empleadas y actrices.

Lo que sí ha querido dejar muy claro es que siempre aprovecha cualquier oportunidad que se le presente para apoyar a otras artistas, mencionando a Marya Cohen, Mira Nair, Rebecca Zlotowski, Anna Rose Holmer, Sofia Coppola o Shirin Neshat entre las directoras con las que ha colaborado en cortos, anuncios o vídeos musicales.

Además, también ha desvelado que en varias ocasiones ha ejercido presión para que se contratara a directoras en ciertos proyectos solo para que posteriormente fueran despedidas por las condiciones a las que se habían enfrentado en el set de rodaje.

“Cuando se llegan a rodar, es más difícil que los filmes dirigidos por mujeres entren en el circuito de festivales o que encuentren una distribuidora y sean reconocidos en la temporada de premios por culpa de los obstáculos con que se topan a todos los niveles. Lo que quiero decir es que lo he intentado y seguiré intentándolo. Aunque aún no lo he conseguido, estoy convencida de que avanzamos en la dirección correcta”, ha concluido.

