Los retos de Natasha Dupeyrón en ‘Aquí en la tierra’

La segunda temporada de Aquí en la tierra se estrenó este viernes 17 de julio, por lo que Natasha Dupeyrón platicó con nosotros sobre su participación.

Este viernes se estrenó la segunda temporada de Aquí en la tierra y platicamos con Natasha Dupeyrón sobre todos los detalles de su participación en esta serie. La vimos muy poco en la primera entrega, pero Pía –su personaje– regresa con mucha más fuerza y promete revelar varios secretos.

Interpretar a una mujer que fue abusada y prostituida fue un reto para la actriz, pero asegura que gracias a los directores y compañeros, logró sacar adelante este personaje tan complejo.

“Era complicado crear un personaje que ha sufrido tanto abuso de las personas más cercanas a ella, no tiene libertad. Lo que me propuso la directora, Mariana Chenillo, fue hacer las tomas con diferentes tonos y fue un acierto porque me permitió experimentar y darme cuenta por dónde tenía que ir el personaje. Fue difícil pero el resultado fue increíble”, nos dijo en exclusiva para CARAS.com.mx

Aquí en la Tierra es una serie de crímenes y secretos que aborda temas políticos y sociales no muy alejados a la realidad. Natasha considera de suma importancia alzar la voz para que estas situaciones dejen de ser ignorados.

“Me ha hecho crecer mucho como actriz y persona. Fue complejo pero muy enriquecedor; lo agradezco mucho. No quiero decir que fue difícil porque estuve rodeada de gente muy talentosa que me ayudaron a sacar adelante a este personaje”, compartió.

“Es una ficción que se acerca a la realidad que toma temas profundos como la discriminación, la corrupción la trata de personas y todos los personajes tienen poderes y luchan por eso. El poder de mi personaje, por ejemplo es que tiene información. Creo que es muy interesante”, nos platicó la actriz de 29 años.

Dupeyrón comparte créditos con grandes actores como Gael García Bernal, Tenoch Huerta, Daniel Giménez Cacho y Paulina Dávila y nos revela que fue un gran aprendizaje para ella.

“Fue padrísimo. Al principio estaba nerviosa porque tenía miedo de no llegar a su altura, pero decidí confiar en mi trabajo, me solté y la verdad es que me enseñaron muchísimo. Fueron grandes compañeros y estoy muy agradecida de ser parte de este proyecto”.

Por: Mari Tere Lelo de Larrea Instagram: @CARASmexico