La nueva foto de José Alberto Castro y Angélica Rivera juntos

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas

Una nueva foto de Angélica Rivera y José Alberto ‘El Güero’ Castro ha sido revelada por su hija Sofía Castro.

El productor y la ex Primera Dama de México se volvieron a tomarse la foto juntos, esto para posar con su hija mayor, a quien fueron a apoyar durante uno de los ensayos de Mira Quién Baila All Stars, reality show de Univisión en el que participa la joven actriz.

“Les cuento que el sábado al ensayo general me acompañaron ellos ❤️ mi más grande motor, mi fuerza y a los que prácticamente les debo todo lo que soy❤️”, escribió Sofía Castro.



La joven actriz, de 23 años, también destacó el apoyo incondicional de sus progenitores, quienes desde que comenzó su carrera han estado con ella en cada uno de sus proyectos.

“Gracias mamá y papá por ser mis incondicionales, por ser los mejores papás del mundo y por jamás soltarnos a mis hermanas y a mí. Gracias, siempre. LOS AMO INFINITO”, finalizó su mensaje.

José Alberto Castro y Angélica Rivera, juntos por sus hijas

Aunque muchos han especulado sobre una posible reconciliación sentimental de la pareja, lo cierto es que solo se trata de una relación por sus hijas.

En una entrevista que dio a la revista TvyNovelas, ‘El Güero’ expresó que entre su ex mujer y él solo existe un lazo de amistad y cordialidad ya que tienen tres hijas en común: Sofía, Fernanda y Regina.

“¿Es verdad que tú y Angélica Rivera pasan “tiempo en secreto”?”, preguntó la publicación.

A lo que el productor respondió entre risas: “No, para nada; nada qué ver. Se me hace hasta irresponsable que lo comenten de esa forma. Con ella tengo una linda amistad, hay una gran unión, sí, porque tenemos tres hijas en común y vamos a seguir siendo los papás de esas niñas hasta que la muerte lo decida. No hay nada más que amistad, no hay ninguna otra cosa. Se me hace tonto y amarillista hacer una cosa así, pero nada tenemos que ver”, dijo.