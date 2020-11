Keanu Reeves ha demostrado que cada vez que puede está dispuesto ayudar, sea cual sea la situación y esto queda claro con la historia que reveló Octavia Spencer.

Uno de los actores más queridos de Hollywood ha demostrado en más de una ocasión por qué aseguran que es una persona sencilla y tiene un gran corazón, pues sin importar la gran fama de Keanu Reeves, se ha dejado ver en el metro, parques e incluso andando en skate con desconocidos.

Así que cuando alguien lo necesita, el actor de ‘John Wick’ no duda en ayudar, sin esperar nada a cambio.

Una nueva historia de su sencillez ha sido revelada por Octavia Spencer, quien durante el programa The Graham Norton Show narró cómo recibió ayuda del histrión en un momento en el que ella se vio en problemas.

También lee: La novia de Keanu Reeves revela las razones de su famoso color de pelo

“Matrix acababa de estrenarse. Iba de camino a recoger un guión para una audición. Realmente no estaba usando ropa interior, estaba usando pantalones y mi camiseta de fútbol americano universitario. Mi coche no había sido lavado porque siempre estacionaba debajo de los árboles, y había caca de pájaro en toda la parte trasera. Se averió en una zona elegante de Beverly Hills, había un café y gente sentada, mientras escuchaba las bocinas de otros coches. Nadie me ayudaba”, relató la oscarizada actriz.

Fue cuando inesperadamente apareció Keanu Reeves para ayudarla: “De repente, aparece un sujeto con gafas de sol y su casco de motocicleta, y supe de inmediato que era Keanu Reeves. Y yo, por supuesto, me estaba volviendo loca. Entonces pensé que iba a entrar en el auto, me puse detrás para empujarlo, pero él dijo: ‘No, te voy a empujar fuera de la calle, tú súbete’. Así que me empujó y luego, por supuesto, cuando la gente vio que Keanu Reeves estaba ayudándome, todos vinieron a ayudar”.

Sin duda, Reeves no solo es un buen actor, sino que además es un gran ser humano a quien seguiremos viendo en la pantalla grande pues próximamente llegará a las salas de cine con la cuarta entrega de ‘John Wick’ y se encuentra grabando ‘Matrix 4’.

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas