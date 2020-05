Odalys Ramírez revela por qué salió de ‘Cuéntamelo ya’

Odalys Ramírez ha querido acabar con los rumores sobre su salida del programa televisivo ‘Cuéntamelo ya’.

Durante una entrevista con el periódico El Universal, Odalys Ramírez reveló los verdaderos motivos de su salida.

La conductora de televisión compartió que fue su productor el que se acercó con ella para informarle que venían cambios en la emisión.

“Leí algunas cosas que se dijeron y la verdad es que la comunicación que se tuvo conmigo es que se iban a realizar cambios, que iba a ser un rollo más de comedia y pues yo no soy comediante, entonces entendí perfecto la situación”, expresó.

Además, sobre lo que se dijo respecto a que ella siempre tenía prisa por terminar las granaciones, quiso aclarar que esa información es falsa.

“Supe que se estaba manejando que era porque yo me quería ir más temprano y no. Sí bromeábamos mucho con el tema de ‘apúrense porque Odalys es la que tiene noticiero’, pero era un chiste dentro de la producción y otros también bromeaban diciendo ‘Sí, yo también tengo noticiero’; pero bueno, como todos los programas son grabados, hay veces en las que acabas a una hora y otras que por un detalle técnico o por algún invitado o por alguna situación se tardaba más, pero no tiene nada que ver con eso”, compartió.

Durante la entrevista, Odalys compartió que está feliz y satisfecha con el trabajo que realizó en ‘Cuéntamelo ya’ por más de tres años.

“Estoy muy consciente que así es la televisión, que hay cambios y que nada es para siempre. Estoy muy contenta con mis experiencias y con mi desempeño en ese programa, siempre me comporté como la profesional que soy”, compartió.

Hay que destacar que la pareja de Patricio Borghetti también forma parte del noticiario matutino de Paola Rojas.

Por CARAS México @CARASmexico