¡Odalys Ramírez y Patricio Borghetti superaron el coronavirus!

Por Alejandra Morón @CARASmexico

¡Odalys Ramírez y Patricio Borghetti están felices pues han superado el coronavirus que les fue detectado el pasado 19 de marzo!

La pareja anunció a través de su cuenta Instagram que ya fueron dados de alta y ahora están más unidos como familia.

“¡¡¡Estamos dados de alta!!! Segundo TEST COVID19 Negativo. Por fin podemos abrazar a nuestros críos sin riesgos. No les puedo explicar mi felicidad de poderlos besuquear de nuevo a todos. #FamilyFirst #RoccoDeMiVida #SantoPuroAmor #GiaDeMiCorazon @patoborghetti ¡¡Gracias por las muestras de amor durante este proceso!! Los amo”, escribió la conductora junto a una imagen familiar.

Por su parte, Patricio compartió un video con sus hijos, Odalys y una foto de Santino.

“¡Oficialmente libres de Coronavirus! Segundo negativo para ambos, para obtener el alta médica. ¡No nos va a detener este maldito virus! ¡¡¡Gracias a todos por sus mensajes de amor!!! ¡¡¡Los queremos!!! #ChauCorona @odalysrp @santopuroamor #giademicorazón #roccodemivida”, expresó.

Fue el 19 de marzo cuando la pareja anunció que habían dado positivo por coronavirus:

“Anoche les comuniqué que me había ido a realizar la prueba del Coronavirus. El día de hoy en la mañana, la doctora se comunicó muy temprano conmigo para decirme que salí positiva, es decir, sí, tengo Coronavirus”, informó la conductora de “¡Cuéntamelo ya!”

Ese mismo día por la noche, Patricio Borghetti compartió: “Confirmado. Covid-19, me dio positivo a mí también el estudio. Era lo que esperábamos, la verdad, obviamente por la cercanía. Me siento perfectamente bien, no tengo ningún síntoma, ni fiebre ni tos; me siento perfectamente bien, parece que por ahora me está dando asintomático, pero el estudio dio positivo”.

Por otro lado, Grettell Valdez anunció que su hijo Santino al haber convivido con su padre debía permanecer en cuarentena junto a ellos.

“Mi hijo, el martes se fue a casa de su papá y pues claro que me entra la angustia porque él está muy bien, él está perfecto, yo estoy perfecta, mi marido está perfecto, pero pues Santino se fue a casa de su papá y no voy a poder estar con él en quince días hasta que pase el peligro, hasta que pase esta situación él tiene que estar en cuarentena en casa de papá y pues no salir, no puede venir conmigo, con mamá, hay el riesgo de que me pueda contagiar, a mi marido, a las chicas que están aquí con nosotros, que las amamos…”, compartió en un video.

Afortunadamente Santino no fue contagiado y regresó con su mamá 15 días después. Hoy todos los miembros de la familia ya superaron esta etapa.

