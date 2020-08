‘Papás’, el nuevo hit musical de Mau y Ricky

Los hermanos Montaner están de estreno con ‘Papás’, su nuevo sencillo que forma parte de su álbum discográfico “Rifresh”.

Mau y Ricky, hijos del legendario Ricardo Montaner, estrenan su nuevo sencillo titulado “Papás”, tema musical que forma parte del álbum “Rifresh” el cual contará con 11 temas musicales y que fue creado en medio de esta cuarentena como el principio de un nuevo cambio.

“Esto surge porque cuando entramos a la cuarentena, al principio era medio raro porque decíamos ‘¡Woow unas vacaciones!’, después nos fuimos dando cuenta que esta era la nueva realidad y que en algo tan fuerte y horrible que estamos viviendo, teníamos la oportunidad de por fin dedicarle un par de meses a sentarnos a hacer un disco de principio a fin”, dijo Mau en entrevista para Caras.com.mx

“Papás” es un sencillo en donde fusionan su estilo de pop-urbano con algo de rock, y aseguran que el disco trata de mezclar distintos sonidos que se creería no pueden combinar, pero pueden convivir perfectamente.

“Es un disco un poco degenerado, un disco que al estar en cuarentena dijimos vamos a explorar y hacer algo que no hemos hecho antes, metiéndonos en mil cosas que en teoría creería la gente que no funcionan juntas”, dijeron.

“Ha sido lindo porque hemos regresado a todas nuestras influencias que tenemos desde incluso los 90 ‘s, que veníamos creciendo escuchando música punk rock y nos dimos cuenta que al final si mezclamos los dos estilos del pop urbano con ese mundo si se puede vivir perfectamente juntos”, agregaron.

‘Papás’ se vuelve un hit musical

La canción ya cuenta con un video musical con el que cuenta ya con más de 6 millones de reproducciones en YouTube, dicha producción cuenta la historia en el que Ricky hace el papel de un joven que visita a su novia en su casa y debe lidiar con un complicado suegro, en este caso Mau.

La grabación fue dirigida por Stillz, quien ha sido el director creativo de Bad Bunny en “Yo Perreo Sola”, y para el dúo venezolano fue un placer trabajar con él pues ayudó a poder visualizar su esencia.

“Fue increíble estar con él, fue quien le puso el toque creativo y en este caso tuvimos la posibilidad de desarrollar todos los conceptos juntos y eso marcó la diferencia, hizo que en el video se marcará nuestra esencia y personalidad, estamos muy orgullosos no solo musicalmente de lo que representa esta canción si no también visualmente porque tiene que ver con todo lo que somos nosotros”, manifestó Ricky.

Un álbum discográfico único

Agregaron que dicho álbum no contará con colaboraciones, ya que esto implicaba adaptarse al mundo de dicho artista y en este caso querían ser únicos.

“Este disco por ahora no tenemos alguna colaboración, es más un estilo bastante distinto y marcado. Lo que queríamos era asegurarnos de tener la libertad de poder hacer lo que quisiéramos y muchas veces cuando uno hace colaboraciones uno tiene que ceder un poco a hacer ciertas cosas para que esté dentro del mundo de los dos artistas. Queremos hacer algo tan propio, único, distinto y no queríamos tener ningún tipo de límites”, afirmaron.

Además, aseguran que este disco marcará una nueva diferencia desde la producción hasta personalmente como artistas, dejando una huella en sus vidas.

“Ante el sonido, producción y las letras, vas a ver claramente una diferencia y un crecimiento de evolución de lo que vamos haciendo en el sentido en que cuando sacamos “Mi mala” hicimos algo parecido dentro del mundo del pop-urbano que no había existido antes, a partir de ese momento ya todo el mundo se empezó a meter ahí, después con distintas canciones íbamos haciendo algo parecido.

“Esta vez el cambio más drástico que hemos hecho dentro del mismo mundo, pero agregando elementos que nadie se pudo imaginar y que pudieran existir.

“De por sí también fue un cambio dentro de nosotros mismos como artistas y personalmente. Es un disco que creo que va a dejar una huella muy bonita, no solo en el mundo si no en realidad es un antes y un después dentro de nuestra vida”, comentó Mau.

Finalmente, al preguntarles a los hermanos Montaner si han tenido algún caso de padres celosos, Ricky dijo si haber pasado por esa historia con alguna novia y con sus padres solo hubo dos casos.

“Sí he tenido el caso y ha sido una realidad de alguna novia, que el papá y la mamá al principio no me querían, pero ya después se dieron cuenta que soy un pan de Dios. Y mi papá no ha sido así, hay un par de casos en los que mis padres, bueno en el que mi mamá, no le ha gustado una novia mía, pero por lo general he sabido escoger bien”, finalizaron Mau y Ricky.

Por Janayna Mendoza @CARASmexico

Te puede interesar: Famosos piden una #VenezuelaLibre