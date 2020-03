Patricio Borghetti también da positivo a coronavirus

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas

La mañana de este jueves 19 de marzo, Odalys Ramírez confirmó sus sospechas: está contagiada por coronavirus.

“Anoche les comuniqué que me había ido a realizar la prueba del Coronavirus. El día de hoy en la mañana, la doctora se comunicó muy temprano conmigo para decirme que salí positiva, es decir, sí, tengo Coronavirus”, informó la conductora de “¡Cuéntamelo ya!” a través de su cuenta Instagram.

La doctora que le informó que estaba contagiada, dijo que lo más seguro es que Patricio Borghetti, esposo de la conductora, también estuviera contagiado.

La noche de este mismo jueves el conductor de ¡Venga la Alegría! confirmó que también dio positivo a Covid-19.

“Confirmado. Covid-19, me dio positivo a mí también el estudio. Era lo que esperábamos, la verdad, obviamente por la cercanía. Me siento perfectamente bien, no tengo ningún síntoma, ni fiebre ni tos; me siento perfectamente bien, parece que por ahora me está dando asintomático, pero el estudio dio positivo”, compartió el Pato Borghetti.

“Ella se encuentra bien, ella sí tiene un poco de tos y falta de aire, pero muy moderado”, dijo en un video subido a su cuenta de Instagram.

El conductor, informó previamente en un video previo que grabó junto a su esposa, que había viajado a Madrid por lo que pensaban que posiblemente era la causa del contagio, pero su médico le informó:

“Me dicen que aparentemente no es de Madrid (el contagio). Yo viajé a Madrid y hace 18 días que regresé a México. Por los días, si me hubiera contagiado yo en Madrid, ahorita me tenía que haber salido negativo. No es una ciencia tan exacta, pero lo que me dicen es que el contagio, aparentemente, no fue en Madrid”, compartió.

“No sabemos cómo nos pudimos haber contagiado, ya hay muchos casos en México, no sé si Oda se contagió antes o yo, da igual. En Televisa ya hay cinco casos, quizás algún repartidor de comida que lo tiene tosió y nos contagió, no se puede saber, es algo que va a estar pasando. No se imaginan lo cuidadosos que somos nosotros, somos obsesivos con el antibacterial, llevo muchos días obsesionado con el tema y por suerte me he mantenido sin contacto, no saludo a nadie de beso”, reveló.