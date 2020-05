Patricio Gallardo, el estudiante ‘bully’ de Control Z

Patricio Gallardo llega a la pantalla chica con la nueva serie Control Z, la nueva apuesta de Netflix y los hermanos Rovzar.

Una nueva serie juvenil llega a Netflix, se trata de Control Z, una producción mexicana de Lemon Studios a cargo de los hermanos Fernando y Billy Rovzar; Alejandro Lozano y Érica Sánchez y que cuenta con la participación del actor Patricio Gallardo.

El actor, que comenzó su carrera en telenovelas desde que era un bebé en la telenovela Canción de amor, interpreta a Gerry, el estudiante más bully en el Colegio Nacional, personaje que no imaginó interpretar.

La serie es protagonizada por Ana Valeria Becerril, Michael Ronda, Yankel Stevan, Zion Moreno, Macarena García, Patricio Gallardo, Andres Baida y Fiona Palomo.

En entrevista con CARAS.com.mx, Pato Gallardo nos cuenta un poco más sobre su personaje y sobre la historia de la serie.

“Me siento muy feliz ya que es la primer serie juvenil de Netflix México, la cual es un paso muy grande. Sabemos que España y Estados Unidos tienen sus series juveniles pero no había una en México, es algo nuevo y la diferencia de todo lo que se hace en México”, compartió con CARAS.

Entre los retos que enfrentó el actor, fue el hecho de interpretar a un personaje que no le caía tan bien cuando comenzó a leer el guión, pero tuvo que conocer el por qué de su historia.

“El personaje me costó mucho trabajo, desde que comencé a leer los guiones. Yo aún no sabía qué personaje iba a interpretar, así que cuando leía dije pobre de la persona que le toqué este personaje pues hasta me caía un poco mal. Posteriormente me di cuenta que yo iba a interpretar el personaje, dije ‘¿cómo le voy a hacer para interpretar un personaje que no me cae muy bien?’ Ahí es cuando comienza el reto.”, comentó.

Agregó tener una buena relación con el elenco, pues no hubo dramas como en otras colaboraciones.

“Me encantó trabajar con ellos, ya había trabajado con Michel Franco anteriormente y es una excelente actriz; con Michael Ronda es la primera vez que trabajó y es una persona muy entregada. Se armó una dinámica muy bonita y juvenil, nos caemos muy bien todos y no hubo drama”, reveló.

Patricio Gallardo aseguró que esta serie dejará muchas emociones, grandes mensajes y muchas enseñanzas.

Control Z cuenta la historia de un hacker que comienza a revelar los secretos más íntimos de los estudiantes a toda la escuela, lo que provoca que el orden social de El Colegio Nacional esté de cabeza.

