Pau Donés, de Jarabe de Palo, regresa a la música

Por Bang Showbiz @CARASmexico

El cantante Pau Donés, líder de la banda Jarabe de Palo, ha protagonizado un sorprendente regreso a la escena musical a través de un video, publicado en sus redes sociales, que le retrata interpretando su nueva canción, ‘Vuelvo’, en el balcón de su casa.

Obviamente, las medidas de confinamiento doméstico derivadas del coronavirus le han obligado a optar por un videoclip algo minimalista, pero sin duda más íntimo y emotivo para sus seguidores.

La grabación se puede encontrar en la cuenta de YouTube de la formación liderada por el artista catalán, quien se retiró temporalmente de la industria el año pasado para, en sus propias palabras, pasar más tiempo con su hija y disfrutar de su nueva afición al surf.

De la misma forma, el intérprete de 53 años se encuentra batallando por segunda vez contra el cáncer de colon que, inicialmente, le fue diagnosticado en 2015.

En una sincera entrevista concedida a El Periódico de Catalunya hace casi dos años, el extrovertido músico también subrayaba que su vocación artística le acompañará siempre y con independencia de sus circunstancias personales.

Y como ha demostrado ahora, ese “hasta luego indefinido” con el que calificaba su período de relativo silencio profesional estaba destinado a ser, en efecto, algo temporal.

“Tenía claro que [una vez entrado en la cincuentena] debía parar la música y retomar un estilo de vida más normal. Pero no me voy a retirar, el día que me mate el cáncer, pues sí, pero también tengo claro que no voy a volver a los tres meses. Quiero parar y me voy a vivir al extranjero por eso, para estar con mi hija”, apuntaba en la citada conversación.

