Paul Stanley recuerda a su papá a 21 años de su muerte

El 7 de junio de 1999 asesinaron al conductor Paco Stanley cuando salía del programa que conducía ‘Una tras otra’.

A 21 años de distancia, su hijo Paul Stanley decidió abrir el baúl de los recuerdos para recordarlo con una emotiva fotografía en la que aparece su padre cargándolo en brazos y honrar la memoria de su progenitor.

“Hoy hace 21 años te fuiste, siempre es difícil recordar cómo fue y frustrante no saber por qué”m comienza el mensaje de Paul, quien recientemente relató la dura infancia que tuvo al no tener un padre cerca de él.

“Solo debes saber que el tiempo hizo su trabajo y todo eso ya no me afecta como antes”, revela sobre el recuerdo que tenía de su padre.

“Celebrado y admirando, todo lo que eres y fuiste es mi mejor mantra y desde luego un honor dedicarme a lo que tú bien sabías hacer: alegrarle los corazones a la gente. No te olvidamos. Te amo papá”, expresó junto a una foto que compartió en su cuenta Instagram.

Paco Stanley murió el 7 de junio de 1999, cuando sujetos le dispararon a bordo de su camioneta cuando salía de un restaurante al sur de la Ciudad de México.

El conductor, cuyo nombre real era, Francisco Stanley Albaitero, cumpliría 78 años el próximo 3 de julio, se convirtió en uno de los conductores más queridos por el público mexicano por su programa “¡Ándale!”, “Llévatelo” y ¡Pácatelas!

Un padre ausente

Fue durante la entrevista que le hizo Yordi Rosado a Paul Stanley que reveló detalles de la dura infancia que tuvo ya que no podía estar cerca de su papá.

“(Mis medios hermanos) no sabían que existía. Fue bien difícil. La verdad ese tipo de infancia fue un pedo. Yo quería hablar con mi jefe, sabía su celular. Recuerdo una Navidad que le marco, me contesta y le digo ‘hola, papá’, y madres me cuelga”, reveló durante la entrevista.

Entre las confesiones que narró, está el recuerdo de una carta que le escribió días antes de que asesinaran a Paco Stanley.

“Le escribo una carta, me acuerdo que puse ‘algún día te vas a dar cuenta que todo este tiempo pudiste haber aprovechado, pero te vas a dar cuenta y va a ser demasiado tarde’, y a la semana matan a mi papá”, recordó.

Además, compartió el último encuentro que tuvo con su papá, quien platicó con él sobre la herencia que recibiría cuando él muriera y además le dio instrucciones claras sobre el cuidado de su mamá.

“Fuimos a comer con él y en la plática, mi jefe traía una tristeza, traía algo. Se echó unos tragos, se puso a llorar y me dijo ‘yo un día me voy a ir y te voy a dejar algo, solamente quiero que sepas que lo que te deje quiero que lo dupliques y lo multipliques, pero que nunca te olvides de tu mamá porque tu mamá es una gran mujer y las mujeres te cambian’. Se le sale una lágrima y me dice ‘esa lágrima es para ti’”, compartió.

Por Alejandra Morón

