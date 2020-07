Paulina Goto celebrará sus 29 años con concierto virtual

Paulina Goto está de manteles largos, pues este día celebra 29 años de vida y para festejarlo lo hará con un concierto virtual.

¡Paulina Goto no podría estar más feliz! La cantante mexicana celebrará sus 29 años de vida con un concierto virtual en el que además responderá preguntas a quienes estén virtualmente conectados con ella.

“Creo que es una forma bien padre de poder celebrar en mi cumple y poder compartir mi música con mis seguidores, amigos y familia”, dijo en exclusiva a CARAS.com.mx.

“Desde finales del año pasado he estado trabajando un montón en mi proyecto musical y me encanta dar una forma de poder concretar este primer show y también llevar un poquito de alegría y pasar un buen rato, en estos momentos complicados”, compartió.

Además, señaló que con este concierto de alguna manera también celebra 10 años de carrera, puesto a que el pasado 23 de junio festejó que en el 2010 haya salido su primer disco.

Ante esto, la también actriz mencionó que en su concierto va a interpretar un poquito de todo, es decir, desde canciones de sus inicios hasta de sus más recientes temas.

Entre las sorpresas que Paulina Goto dará en este show es que contará con un invitado especial y además dará estreno a un par de canciones que no ha sacado.

Preguntándole ¿qué esperaba de regalo este año?, manifestó que este concierto es su regalo más grande, el poder compartir su música con sus seguidores, además de poder interactuar con ellos en tiempo real gracias al manejo de la tecnología.

“Mi más grande regalo es poder tener este primer show de este proyecto que he estado trabajando. A mí la música me encanta y creo que lo más bonito de ella es poder compartirla y conectarnos con la gente a través de las canciones y emociones, será un show bastante íntimo, entonces, me emociona mucho poder compartir las historias de donde salieron estas canciones y también poder responder preguntas que lo padre de estos shows en línea es poder interactuar en tiempo real, eso va a estar bien bonito”, agregó.

Además, Goto explicó que su concierto tiene dos modalidades: el concierto y el VIP con el afterparty.

“El show lo estamos dividiendo en dos partes, el show normal donde cantaré, y tenemos esta otra parte de afterparty donde voy a poder soplar las velitas del pastel y echar más relajo, ese es en sí el festejo”, comentó.

Finalmente dijo que es un evento que se podrá disfrutar en diferentes países, variando los horarios los cuales estarán disponibles en la página de e-ticket.

“Los boletos están disponibles en e-ticket, con precio súper accesible para que todo mundo nos acompañe, además de que diferentes países pueden comprar boletos, es también lo bonito de un show online que mis seguidores de diferentes partes del mundo pueden estar ahí”, añadió.

“Estoy muy emocionada de verlos ahí, cantar y celebrar”, finalizó.

Por Janayna Mendoza @CARASmexico

