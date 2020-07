¿Por qué a Xavier López le dicen ‘Chabelo’?

Xavier López ‘Chabelo’ nació en Chicago, Illinois, hace 85 años, pero él sigue manteniendo el alma de niño.

Generoso, buen hijo, buen padre, buen hombre, entregado y, ¿por qué no?, buen niño, son tan solo algunas de las cualidades de Xavier López ‘Chabelo’ quien hoy por hoy es una de las grandes figuras icónicas de la televisión mexicana.

Lo que pocos saben es por qué le dicen ‘Chabelo’ y por qué utiliza otra voz para interpretar a su personaje tan querido.

Fue en 2015 cuando el conductor reveló a la revista CARAS México el día en que nació ‘Chabelo’, “se da de una manera muy casual y de necesidad”, dijo.

“Empecé a trabajar cuando comenzó la televisión, en ese tiempo yo era ‘ejecutivo V’: ve a traer refrescos, ‘V’ por esto, por lo otro. Cuando inició Televisa éramos como ocho personas; yo era floor manager del programa Variedades de mediodía, ahí trabajaron Manuel ‘Loco’ Valdés, Héctor Lechuga y Sergio Núñez Falcón, y me pidieron que hiciera un sketch”, recordó en dicha entrevista.

“Me vio el señor Ramiro Gamboa, sacó un libro de chistes que él compraba, lo abrió en una página al azar y me dijo ‘lee este chiste’. Se trataba de un padre y un hijo que se llamaba Chabelo, lo leí y me salió la voz de niño y fue exactamente ahí donde nació Chabelo. O sea, nací de un libro de chistes. En algún momento de nuestras vidas, Gamboa fue mi padre y yo su hijo, fuimos pareja mucho tiempo”, reveló a CARAS.

Médico de profesión, una de las cosas más difíciles que tuvo que hacer fue decirle a su padre que dejaba su carrera por la televisión.

“Tengo que contar el trago tan difícil que fue cuando me enfrenté a mi papá para decirle: ‘Dejo mi carrera de Medicina’ ya iba en segundo grado. Nunca se me olvida la cara de mi papá, se le desfiguró. Ese día me corté los pantalones, pues en ese tiempo, la profesión de actor no era bien vista, se pensaba que no era lo mejor”, recordó el llamado amigo de todos los niños.

Sobre el tiempo en el que ha interpretado a ‘Chabelo’, Xavier López aseguró: “pues mira, es algo muy raro, tengo 13 años, pero llevo 64 años como Chabelo”.

Su programa “En familia con ‘Chabelo'” duró 48 años, tuvo que decirle adiós el 20 de diciembre de 2015.

“No hay un programa en el mundo que haya durado tanto tiempo ininterrumpidamente; no es falsa modestia, pero sólo me ausenté del programa siete veces, una por motivo de salud, otra luego de un accidente automovilístico y otras que en realidad fueron de transmisión por los Juegos Olímpicos de Pekín y, bueno, la pandemia de gripe H1N1 del año 2009, otros juegos olímpicos y unas elecciones. En realidad soy muy buen niño y merezco un premio de puntualidad”, confesó en la entrevista.

Sobre la voz de ‘Chabelo’, Xavier López reveló que desconoce cómo es que hace la voz “no lo puedo explicar”, dijo “Cuando sale Chabelo sale la voz, cuando habla Xavier sale mi voz normal”.

Pero, ¿cómo le gustaría ser recordado? “Ah, caray, no me importa trascender, no está en mis manos. Yo estoy en el día a día, pero pues que me recuerden como es mi alma; soy una persona positiva, soy generoso, no me gusta juzgar, no abrigo malas ideas de personas. Tengo muchos defectos, pero mi conducta me la fija el público”, finalizó.

Por Alejandra Morón @CARASmexico