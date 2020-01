“¿Por qué mi papá no me quiere?”: Mila, hija de Natália Subtil

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas

La pequeña hija de Natalia Subtil no entiende por qué su papá, Sergio Mayer Mori, no la quiere.

Así lo ha dado a conocer la modelo y actriz a través de sus redes sociales, en donde aseguró que su hija Mila, de tan solo tres años de edad, pregunta por su padre.

“Mi hija está intentando hablar con su papá desde Navidad y ¡nada! Llora y dice que lo extraña. No conozco a un ser humano más egoísta que él. ¡Hay un Dios que todo lo ve!”, escribió en su cuenta Twitter Natália Subtil.

Las que son mamás me entienden! Y que triste para nosotras tener que pasar por eso! Pero por algo son las cosas!!!

Además, aseguró que la pequeña se da cuenta de la ausencia de su papá y que incluso le ha hecho preguntas como: ‘¿por qué mi papá no me quiere?’ y ‘¿Por qué papá no contesta a Mila?’.

“Pero mi hija ya está en una edad que poco a poco entiende las cosas, y las preguntas más frecuentes son:

– ¿Por qué mi papá no me quiere?!

– ¿Por qué papá no contesta a Mila?!”

Sus mensajes han causado un poco de controversia, pues muchos aseguran que Subtil no tendría por qué hace pública una situación como esta, pero otros la defienden y aplauden que lo haga del conocimiento público.

“¡Las que son mamás me entienden! Y qué triste para nosotras tener que pasar por eso. ¡¡¡Pero por algo son las cosas!!!”, compartió en otro tuit la modelo.

Fue el 29 de noviembre cuando Sergio Mayer Mori compartió algunas imágenes donde aparece junto a su hija Mila.

“Milagartija”, escribió. En aquel entonces, el hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer también compartió un video donde se puede ver la emoción de Mila al saber que su papá llegaba por ella.

