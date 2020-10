Netflix publicó el primer tráiler de la cuarta y última temporada de El Mundo Oculto Sabrina, la bruja adolescente favorita de los fans, en el que la protagonista y sus aliados se enfrentan en la batalla final contra las criaturas de Eldritch.

Además, el servicio de streaming anunció la fecha de lanzamiento de los episodios finales, que estarán disponibles la víspera de Año Nuevo.

“Nunca nos hemos enfrentado a nada tan peligroso. Se está gestando otra guerra”, asegura el adelanto, de un minuto de duración, en el que Sabrina y su aquelarre vuelven a demostrar que no tienen miedo a las apariciones demoníacas ni a la magia oscura. Porque tal y como responde la propia Sabrina en el tráiler cuando le preguntan si disfruta con todo esto de “volver a la carga”, es un rotundo “sí”.

Publican el tráiler de la temporada final de Sabrina

El video comienza repasando algunos de los eventos de las tres primeras temporadas, y de los seres mágicos a los que se ha enfrentado Sabrina Spellman, antes de meterse de lleno en las nuevas imágenes, que auguran una épica batalla final por salvar el mágico mundo adolescente de la serie creada por Roberto Aguirre-Sacasa.

La temporada final de El Mundo Oculto de Sabrina estará disponible en Netflix a partir del jueves 31 de diciembre de 2020. La sinopsis oficial es la siguiente:

“El mundo oculto de Sabrina reimagina el origen y las aventuras de Sabrina, la bruja adolescente, como una oscura historia sobre la mayoría de edad que trafica con el horror, el ocultismo y, por supuesto, la brujería. En el transcurso de los ocho episodios de la Parte 4, Los Terrores Eldritch descenderán sobre Greendale”.

“El aquelarre debe luchar contra cada amenaza aterradora una por una (The Weird, The Return, The Darkness), hasta llegar a The Void, que es el fin de todas las cosas. Mientras las brujas hacen la guerra, con la ayuda de The Fright Club, Nick comienza a ganarse lentamente el camino de regreso al corazón de Sabrina, pero ¿será demasiado tarde?”.

Por: Europa Press