¿Qué hacer el fin de semana?

View this post on Instagram

Así ensayamos en @teatroinsurgentes 😉🎉#ElMaridoPerfecto… risas y risas y más risas a partir del 9 de #Octubre 🎟️@Ticketmaster_Me . #instagram #instacool #instagood #family #fam #Teatro #teatreros #stage #vuelve #EnCasa #cdmx #teatro🎭 #México #vuelve #esposo #marido #stages