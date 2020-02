¡Quentin Tarantino debutó como padre a los 56 años de edad!

Danielle llevaba un vestido blanco con un escote corazón y una tiara, mientras que Tarantino lucía elegante con un traje negro.

Tarantino y su esposa organizaron una fiesta de compromiso en septiembre de 2017 en Nueva York a la que asistieron diversas celebridades como Bruce Willis, Samuel L.Jackson y Uma Thurman.

Pocos días antes de la boda, Tarantino terminó la filmación de Once Upon A Time en Hollywood, misma que este 2019 promociona.

La película, protagonizada por Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie, ganó 16,8 millones de dólares en su día inaugural, sumando otro récord para Quentin Tarantino.

Once Upon a Time in Hollywood, que se encuentra en una línea de tiempo alternativa en Los Ángeles en la década de 1960. El elenco repleto de estrellas incluye a Dakota Fanning, Al Pacino, Timothy Olyphant y el fallecido Luke Perry.

