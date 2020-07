Reacciones ante las aspiraciones presidenciales de Kanye West

Este fin de semana Kanye West ha revolucionado la esfera virtual al anunciar su intención de presentarse candidato a las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos, citando a Dios y la importancia de unificar la visión de la sociedad además de “cumplir la promesa de América” como los motivos que le han empujado a tomar esta decisión.

No se trata de la primera vez que el rapero habla de sus aspiraciones políticas. En 2015 hizo por primera vez referencia a sus planes al respecto mientras recogía el galardón Vanguard en la gala de los MTV Video Music Awards, pero hasta este sábado parecía que la idea había caído, como tantas otras, en el olvido.

La posibilidad de ver al músico y a su esposa Kim Kardashian como los próximos ocupantes de la Casa Blanca ha generado reacciones encontradas en Twitter e inspirado memes de todo tipo.

El fundador de Tesla Elon Musk fue uno de los primeros en responder a su anuncio para ofrecerle su apoyo incondicional, y su compañero de profesión Ty Dolla $ign ya le ha prometido su voto.

Otras celebridades se han mostrado mucho más críticas: Tiffany Haddish y Bob Saget se han burlado abiertamente de la noticia bromeando con que ellos también quieren presentar sus respectivas candidaturas a la presidencia, y el antiguo protagonista de la serie ‘Full House’ -conocida como ‘Tres por tres’- ha ido un paso más allá proponiendo a su amigo y antiguo coprotagonista John Stamos como su compañero de fórmula.

La ganadora de un Oscar Octavia Spencer se ha tomado el asunto mucho más en serio, afirmando que está harta de tanto sinsentido. “Es obvio que algunas personas viven en una burbuja. Es hora de que reviente”, añadió en Twitter.

It’s obvious that some people live in a bubble. It’s about time to burst it. #2020vision

— octavia spencer (@octaviaspencer) July 5, 2020