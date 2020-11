¿Realmente Lady Di bailó en el teatro para el príncipe Carlos?

¿Qué tan real fue la escena en The Crown donde Lady Di baila en el cumpleaños del príncipe Carlos? ¡Te contamos lo que sí pasó!

La cuarta temporada de ‘The Crown’ está siendo una de las más reveladoras, quizás porque sus protagonistas son muy cercanos a la actualidad. La irrupción de Diana de Gales, uno de los iconos británicos más representativos de la historia reciente, ha agitado la serie de Netflix, dejando escenas muy desconcertantes, como una relacionada con el musical ‘El fantasma de la ópera’, en la que Lady Di le llegó a cantar al príncipe Carlos.

En el noveno episodio de la cuarta entrega, ‘Avalancha’, Diana (Emma Corrin) sorprende al príncipe Carlos (Josh O’Connor) regalándole una grabación en VHS de ella cantando el tema ‘All I Ask of You’, del musical ‘El fantasma de la ópera’, un presente que no fue del gusto del príncipe de Gales, pues lo cataloga de “monstruoso”.

En la cuarta temporada de The Crown, se ve a Diana cantando, provocando el rechazo de Carlos, que habla con su hermana Ana en claro tono despectivo del presente. “Un vídeo de Diana cantando una canción espantosa de un musical horroroso. ‘El fantasma de la ópera’, ¡imagínate!”, le dice a su hermana.

Este regalo por su séptimo aniversario de bodas vino después del baile que Lady Di le ofreció a Carlos por su cumpleaños, en el que danzó en una gala ‘Uptown Girl’, de Billy Joel, acompañada por un bailarín.

Tanto un obsequio como el otro no fueron del gusto de Carlos, pero… ¿cuánto de real son ambos? Como muchos saben, ‘The Crown‘ se toma ciertas licencias narrativas y no sería extraño que Peter Morgan lo haya hecho en este caso.

Sin embargo, se trata de una verdad a medias. Efectivamente, en la vida real, Diana de Gales le regaló a Carlos de Inglaterra el bailar ‘Uptown Girl’, fue en una gala y, aunque no hay grabaciones de la coreografía, sí existen fotos de archivo que confirman dicho presente. Y, por supuesto, esta demostración pública de afecto no le hizo ni pizca de gracia al heredero del trono británico.

LA AFICIÓN DE DIANA POR LOS MUSICALES

No obstante, en lo referente al regalo del musical de ‘El fantasma de la ópera’, es, sobre todo, ficción. Sí es cierto que Diana le regaló a Carlos una cinta VHS del musical por su séptimo año de casados, así consta en la columna de Chuck Conconi del Washington Post de 1988. La princesa le ofreció una muestra de su “musical favorito”.

“Alquiló todo el decorado de la obra del teatro del West End londinense y sus movimientos fueron guiados por la propia coreógrafa del espectáculo, Gillian Lynne”, escribió Conconi en su columna. “Diana no se conformó solo con eso. Contó con el compositor del musical, Andrew Lloyd Webber, que estuvo allí supervisando su actuación”, agregó.

De acuerdo con lo escrito por Conconi, parece que dicho presente fue otra coreografía y no una canción dedicada, como aparece en la serie. Según recoge Vulture, la idea de que Diana cantase ‘All I Ask of You’ es, para el productor de ‘The Crown’, una “exageración”, lo que significa que, efectivamente, es una licencia tomada por los creadores. Es más, a diferencia de la danza pública de ‘Uptown Girl’, no constan archivos visuales del segundo baile de Diana.

La afición de Diana por los musicales es más que conocida, ya comentó Lloyd Webber en sus memorias, ‘Unmasked’, que la princesa y su marido estuvieron en el backstage de ‘Cats’ para felicitar al equipo artístico. “No puedo creer cómo estos bailarines hagan este tipo de cosas”, comentó el príncipe según Lloyd Webber, que también escribió que Lady Di le mostró la forma de los movimientos de la coreografía como forma de respuesta.

Por Europa Press @CARASmexico