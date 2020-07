El regalo de Jamie Dornan que desconcertó a Dakota Johnson

Al finalizar las grabaciones de 50 Shades of Grey, Jamie Dornan le dio un ‘depravado’ obsequio a la actriz

Jamie Dornan y Dakota Johnson protagonizaron la saga erótica basada en las novelas de la autora E. L. James, 50 Shades of Grey. El noviazgo de Christan Grey y Anastasia Steele se convirtió en uno de los favoritos por mezclar el romance con prácticas sádicas y eróticas, aspecto que diferenció la trama de la típica historia de amor juvenil.

La química entre los actores traspasó la pantalla, y debido a la intensidad e intimidad de las escenas que tuvieron que filmar juntos, Dornan y Johsnon se hicieron sumamente unidos y hasta la fecha su amistad sigue intacta.

El desconcertante regalo que el actor le dio a Dakota Johnson

Era tanta la confianza y complicidad que había entre los protagonistas de 50 Shades of Grey, que Jamie Dornan decidió darle un ‘depravado’ obsequio a su coestrella al finalizar las grabaciones de la saga. El actor de 38 años de edad le regaló a Dakota Johnson una urna de cristal con el látigo de Christian Grey dentro, acompañada de una placa de bronce con una emblemática frase de la película.

Sin embargo, el obsequio no fue del total agrado de la actriz, quien por un momento se sintió desconcertada por lo que había recibido.

“Oh, no le gustó.” reveló Jamie con una sonrisa para USA Today.

“Si, básicamente me enmarcó el látigo con el que me pegaba. Y me quedé en plan, ‘gracias, esto irá para mi garaje.’, replicó la actriz.



