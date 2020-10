¡Regina Castro está de festejo! Y es que la hija mejor de José Alberto Castro y Angélica Rivera celebra este 27 de octubre sus 15 primaveras.

En su cuenta de Instagram, cumpleañera publicó un par de fotos (que en realidad es la misma imagen, solo que una es a color y la otra en blanco y negro), las cuales acompaña con un pequeño texto.

“5 primaveras 🥳❤️”, escribió Regina.

Ver esta publicación en Instagram 15 primaveras 🥳❤️ Una publicación compartida por Re castro (@reginacastroooo) el 27 de Oct de 2020 a las 8:05 PDT



Como era de esperarse, sus amigos y seguidores no tardaron en felicitarla y enviarle sus mejores deseos.

En la foto, Regina posa con actitud seria, con un look casual y maquillaje natural, del que destacan sus largas pestañas.

Amor de familia

Entre las felicitaciones familaires destaca la de su hermana Fernanda, quien en su cuenta de Instagram publicó una foto de ambas en actitud divertida.

“Mi bebé, mi otra mitad, mi chiquita. No puedo creer que cumples 15 años, que cambias el zapato por tacón y de niña a mujer, una flor abriendo sus pétalos jajajajajjaaj NO CREZCAS MÁS, eres mi bebé. Te amo con todo mi corazón, se que siempre lograrás todo lo que te propongas. Felices 15 primaveras ❤️🤙🏼🌹. (sic), escribió la joven de 19 años, quien estudia música en la Berklee College of Music, en Boston.

Vocación por herencia

A pesar de que apenas tiene 15 años, Regina Castro tiene claro a lo que desea dedicarse.

“Mi sueño es un día ser una exitosa actriz como mi mamá, mis hermanas, mi tía (Verónica Castro). De verdad sería un sueño superbonito para mí que algún día lo lograra y que me reconocieran por ese trabajo”, aseguró en un video que compartió hace unos meses en su canal de YouTube.

Así que no dudamos que lo logre ,si a eso se le suña que su padre también es un exitoso productor de televisión, por lo que seguramente contará con el apoyo de ambos.

Hasta el momento no ha trascendido cómo Regina va a celebrar su cumpleaños, que debido a la pandemia, no dudamos que lo haga en familia y rodeada de mucho amor y hermosos detalles inolvidables.

¡Muchas felicidades a Regina Castro por sus 15 años! ¡Cómo pasa el tiempo!