Por CARAS México @CARASmexico

El esperado regreso de Angélica Rivera a la televisión finalmente se verá el próximo domingo en el programa ‘Mira Quién Baila” de la cadena Univisión.

El reality donde participa Sofía Castro, la hija mayor de la ex Primera Dama de México y el productor de Televisa, José Alberto ‘El Güero’ Castro, pasará algunos instantes en los que Rivera aconseja a su hija.

En un video que se ha difundido en redes sociales, Angélica le dice a Sofía que debe sentirse orgullosa de llevar el apellido ‘Castro Rivera’.

“Gracias por tener esa fuerza que has tenido para ser mi pilar en muchas cosas que he necesitado de ti, hemos vivido momentos muy bonitos, momentos no tantos como lo vive cualquier familia, has aguantado muchas cosas”, se escucha que le dice.

El momento entre madre e hija se da entre las lágrimas de Sofía, quie escucha atenta los consejos de su madre.

“Nunca te des por vencida, siéntete muy orgullosa de llevar el Castro y de llevar el Rivera”, le dice Rivera a su primogénita.

No es la primera vez que Angélica acompaña a su hija a los foros de televisión donde participa, ya en otras ocasiones la propia Sofía ha compartido los momentos mágicos que han vivido las dos.

Incluso recientemente compartió una foto donde aparecen sus dos padres, José Alberto Castro y Angélica Rivera, a quienes agradeció por apoyarla en todo momento.

“Les cuento que el sábado al ensayo general me acompañaron ellos mi más grande motor, mi fuerza y a los que prácticamente les debo todo lo que soy ”, escribió Sofía Castro.

“Gracias mamá y papá por ser mis incondicionales, por ser los mejores papás del mundo y por jamás soltarnos a mis hermanas y a mí. Gracias, siempre. LOS AMO INFINITO”, finalizó su mensaje.

Te puede interesar: La nueva foto de José Alberto Castro y Angélica Rivera juntos