Por Bang Showbiz @CARASmexico

Cuando parecía que Renée Zellweger ya había dado definitivamente por zanjado el capítulo de su carrera ligado al personaje de Bridget Jones, tras el estreno hace cuatro años de la tercera y última entrega, la actriz ha sorprendido a todos los fans asegurando estaría más que dispuesta a rodar una nueva película de la saga.

“Sería muy divertido, la verdad”, ha reconocido en la conversación que ha mantenido con la revista Vanity Fair.

Aunque su deseo de revisitar la historia de la solterona británica por excelencia para descubrir qué ha sido de ella tras los eventos que cambiaron para siempre su vida en ‘Bridget Jones’s Baby’ no es ningún secreto, el hecho de que haya vuelto a mencionarlo en plena temporada de premios, cuando sabe que sus entrevistas reciben una atención inusual, resulta bastante sospechoso en opinión de algunos.

Para que quede claro, Renée ha insistido en que ella no está al corriente de ningún plan concreto acerca de un hipotético cuarto filme.

“Sé que la gente siempre se hace la misteriosa, pero yo no. Les prometo que no. La pura verdad es que no sé nada al respecto. Siempre soy la última en enterarme. Esa es una pregunta para Helen [Fielding, la autora], pero me gustaría que se lo planteara. Sé que escribió un libro, así que… quién sabe. Están construyendo posibles escenarios, y me llaman y me piden mi opinión. Me encantaría reencontrarme con ella. Me parece divertidísima, es la mejor. Así que, sí, si me invitaran, lo haría, seguro”, ha asegurado en referencia a la última novela, ‘Bridget Jones: Mad About the Boy’.

