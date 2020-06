Así fue la repentina muerte de Natasha Richardson de Juego de Gemelas

“Hablé con ella (por teléfono) y me dijo: ‘oh, cariño, me caí en la nieve’. Así lo describió ella”, dijo Liam Neeson sobre el accidente de Natasha Richardson

El 18 de marzo del 2009, Natasha Richardson falleció de forma inesperada a los 45 años de edad. La muerte de la actriz que le dio vida a Elizabeth James en la película de Disney, Juego de Gemelas (1998), fue un impacto para el mundo del espectáculo, pues un terrible accidente fue el que le puso fin a su vida repentinamente.

Richardson se encontraba en Quebec, Canadá con su esposo Liam Neeson y uno de sus hijos; dentro de las actividades de su viaje, se encontraba tomar clases de esquí. La actriz salió a la nieve junto con su instructor, pero lamentablemente perdió el equilibrio durante su recorrido, cayó de una pendiente y se dio un fuerte golpe en la cabeza; sin embargo, debido a que no presentaba ninguna herida, Natasha se negó a ser trasladada al hospital.

“Hablé con ella (por teléfono) y me dijo: ‘oh, cariño, me caí en la nieve’. Así lo describió ella”, dijo Neeson durante una entrevista en 2014.

Así fue la inesperada muerte de la actriz de Juego de Gemelas

Algunas horas después del golpe, la actriz comenzó a presentar extraños síntomas y finalmente terminó perdiendo la razón. Una vez internada en urgencias, fue diagnosticada con una hemorragia interna masiva en el cerebro.

“Me dijeron que tenía muerte cerebral y viendo la radiografía fue como: “wow. Me acerqué a ella y le dije que la amaba, le dije: ‘cariño, sé que no vas a volver, te golpeaste la cabeza. No sé si puedes oírme, pero es lo que está pasando. Te llevaré de vuelta a Nueva York y toda tu familia y amigos vendrán.” dijo Neeson, quien también aseguró que él y su esposa tenían un pacto en el que acordaron que si alguno de ellos quedaba en estado vegetal, el otro se comprometería a desconectarlo.



Por Gabriela Velasco Ceja @gabrielavceja

