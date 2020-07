Revelan desgarradora imagen de la madre de Naya Rivera

“Es un momento traumático para ellos. Están devastados”, expresó la sargento Marta Bugarin en declaraciones recogidas por el canal KTLA 5, sobre la familia de la actriz Naya Rivera, desaparecida desde el 8 de julio.

Y es que la madre de la cantante llegó al muelle del lago en compañía de su hijo Mychal, hermano menor de la actriz, para apoyar en las labores de rescate, pero no tuvieron suerte.

Tras regresar de la búsqueda, una imagen fue captada en el muelle donde se puede ver a Yolanda Rivera, madre de la actriz, hincada, con los brazos extendidos y suplicando por poder encontrar a su hija.

The search continues for Naya Rivera. @VENTURASHERIFF told press that this man and woman are Naya’s mother and brother. Her mother is kneeling on the dock with her arms outstretched towards the water. pic.twitter.com/5q6eGrWojR

— Anastasia (@AnastasiaElyseW) July 11, 2020