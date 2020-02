Rose McGowan critica el ‘falso’ feminismo de Natalie Portman

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas

Fue durante la red carpet de los premios Oscar que Natalie Portman llamó la atención al lucir una capa donde traía un poderoso mensaje que era apenas perceptible al ojo humano.

La actriz mostró su desacuerdo con la Academia, ya que no hubo mujeres directoras nominadas en los Oscar, por ello aprovechó los focos del evento para reivindicar el trabajo de las cineastas.

“Quería reconocer a las mujeres que no han sido reconocidas por su increíble trabajo de una forma sutil”, dijo durante su paso por la red carpet.



Aunque muchos aplaudieron este gesto, una de sus colegas y defensora de los derechos de las mujeres, Rose McGowan, alzó la voz y calificó este acto como ‘hipócrita’.

En un mensaje que publicó en su cuenta Instagram, Rose escribió:

“Este es el tipo de protesta que recibe críticas favorables de los principales medios por su supuesta valentía”, dijo.

“¿Valiente? No, no lo creo, más bien me parece una actriz que actúa como alguien a quien le importa. Como hacen muchas de ellas”, enfatizó.

“Actrices que supuestamente representan a las mujeres, pero en realidad no hacen mucho más. Por supuesto, las mujeres en el mundo seguirán comprando los perfumes que promocionas, las películas que haces ya que así piensan que están comprando parte de quién eres. ¿Pero… quién eres tú?”, compartió.

Pero su mensaje no quedó ahí, la actriz dijo que el acto de Portman fue “profundamente ofensivo” para la causa, pues McGowan asegura que estos actos le restan credibilidad a las mujeres que realmente hace el trabajo duro.

“Hasta que tú y tus compañeras actrices actúen de forma honesta, háganos un favor a todos y cuelguen sus capas activistas bordadas, no quedan bien”, expresó.

Rose también criticó a Natalie por su poca participación en películas con mujeres directoras al frente.

“Natalie, has trabajado con dos directoras en tu larga carrera, una de ellas eras tú. Tienes una compañía de producción que ha contratado exactamente a una directora: tú. Sí, tú, Natalie. Tú eres el problema. La hipocresía es el problema. El falso apoyo de otras mujeres es el problema”, sentenció.

“No existe una ley que diga que necesita contratar mujeres, trabajar con mujeres o apoyarlas. En serio, haz lo que quieras. Lo que estoy diciendo es que dejes de fingir que eres algún tipo de defensora para alguien más que para ti”, dice.

Rose McGowan fue una de las primeras mujeres en denunciar a Harvey Weinstein por violación, luego de ella muchas otras mujeres comenzaron a seguirla.

