Rupert Grint y su bebé rompen récord Guinness en su debut Instagram

Hay un nuevo Weasley en el mundo mágico. El actor Rupert Grint, que interpretó a Ron, el inseparable amigo de Harry Potter en la saga mágica, ha inaugurado su cuenta de Instagram compartido una foto de su bebé, nacido en mayo.

Rápidamente algunos de sus compañeros de reparto le han felicitado a través de las redes, desatando la locura de los fans de la saga que han convertido al actor en la persona que más rápido ha conseguido llegar al millón de seguidores en Instagram.

Desde su paso por la franquicia Harry Potter, Grint se ha mantenido en gran medida alejado de las redes sociales, lo que ha aumentado la sorpresa al abrir una cuenta de Instagram para compartir una foto de su hija Wednesday, fruto de su matrimonio con la actriz Georgia Groome (Angus). Y la publicación se ha llenado de comentarios.

Su llegada, con diez años de retraso como él mismo reconocía, era tan esperada entre los fans que le han hecho entrar en el Guinness de los Récords, al convertirse en la persona que más rápido ha alcanzado el millón de seguidores en Instagram, una marca a la que llegó en 241 minutos, es decir, cuatro horas… y un minuto.

Congratulations to Harry Potter star Rupert Grint who has become the fastest person to reach one million followers on Instagram! 🎉

— Guinness World Records Day – Nov 18 #GWRday (@GWR) November 13, 2020