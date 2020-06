Sarita Sosa comparte fotos inéditas de José José

Durante el homenaje que realizó a su padre José José, Sara Sosa compartió algunas imágenes de su infancia al lado de su progenitor.

A través de su canal de YouTube, Sarita Sosa quiso rendirle un sentido homenaje a José José y además sacar del baúl de los recuerdos fotos inéditas de momentos inolvidables entre los dos.

Todo para honrar la memoria del llamado Príncipe de la Canción y celebrarlo por el Día del Padre.

“Feliz Día del Padre, hoy es un día especial para nosotros, pero a la vez algo muy triste. Es el primer Día del Padre sin mi papá José José y queríamos hacer un pequeño homenaje intimo a él para que podamos recordarlo no sólo al artista, sino también al papá y al amigo”, compartió Sarita durante su concierto.

Durante el concierto, la hija menor del cantante mexicano interpretó algunos de los éxitos de su padre, como “El Triste” y “Contigo a la distancia”, temas musicales que además estuvieron acompañados por fotos de la boda de Sarita mientras bailaba con su papá y algunas otras de su infancia en el escenario con José José.

Sin duda imágenes que le recordaron los años más felices entre padre e hija y que conmovió a más de uno de sus seguidores.

Sarita había anunciado a través de su cuenta Instagram que ofrecería un concierto virtual para recordar a su papá.

Durante el concierto podemos verla tocar el piano y cantar distintas canciones de su padre; aunque también cantó un tema de su autoría que dice:

“Pasan las horas, pasan los días, calienta el sol, pero tus manos ya son frías. Entran y salen, solo me miran, con una cara que me cae todo encima. Y no sé qué hacer, siento que yo voy a enloquecer aquí, sin tu amor aquí”, se le escucha cantar al inicio.

La hija menor de José José estuvo acompañada por un grupo de mariachis, una banda y el rapero Noé, a quienes les agradeció por unirse a este día tan especial para ella.

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas