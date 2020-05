‘Se Agradece’: El concierto que reunirá a más de 100 artistas en pantalla

View this post on Instagram

¡Cantantes, deportistas, influencers y artistas se unen al concierto #SeAgradece! Conoce el line up de este gran concierto que va dedicado a aquellas personas que se juegan la vida trabajando, a los doctores y doctoras, enfermer@s, personal de limpieza, trabajadores, cocineros y a todos aquellos que siguen en casa. No te lo pierdas este 30 de mayo a las 19:00 hrs por @canalestrellas. 🙌🏻🙏🏻❤️ #concierto #TelevisaTeAcompaña #carasméxico #revistacarasméxico