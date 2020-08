¡Se casó Camila, la hija de Alejandro Fernández!

Tras nueve meses de relación, Camila Fernández y Francisco Barba se han dado el ‘Sí, acepto’ este sábado ante familiares y amigos.

¡Sorpresa! Camila Fernández y Francisco Barba se han casado este sábado 1 de agosto en Guadalajara, Jalisco, así se puede ver en un video que circula por redes sociales donde podemos ver a la hija del ‘Potrillo’ vestida de novia.

Hasta el momento no se saben los detalles del enlace, pero Camila ya había dicho al programa “De Primera Mano” que se veía haciéndose viejita de la mano de su ahora esposo.

“Con este niño que me tocó, que es un tesoro, sí me veo con él haciéndome viejita, no te voy a decir que no”, expresó a dicho programa televisivo.

Su historia de amor

En enero de este año, Camila Fernández platicó un poco sobre cómo conoció a Francisco Barba, con quien tuvo una cita a ciegas gracias a sus amigos en común.

“Me dijeron que según le gustaba. Nos hicieron una comida, fíjate, bien listos, porque a él le dijeron: ‘Tienes que conocer a Camila’ y a mí me dijeron: ‘No, es que tienes que conocer a este niño…’ y yo, ok (…) Era obvio que la hacían para que nos conociéramos y ya ahí fue como un flechazo al corazón y quedé enamorada”, dijo al programa ‘Ventaneando’.

Y es que el click entre los dos se dio de inmediato, tanto que pronto Francisco se convirtió en un hombre muy especial e importante en la vida de Camila:

“Estoy muy enamorada muchachos, gracias por ser parte de esto, es algo muy especial, es la primera relación seria que tengo, es muy bonita, muy honesta, creo que jamás me había tocado sentir algo tan lindo y sí está ahí para mí, es una persona muy buena con la que me tocó, gracias a Dios, coincidir en esta vida y lo quiero muchísimo”, expresó.

Y no solo eso, Camila tenía la corazonada de que está bella historia de amor sería duradera: “Yo creo que sí vamos a durar”.

Además, Camila añadió algunos detalles de cómo es que se dio la química entre los dos: “Resultó que teníamos muchos amigos en común y vida en común, tipo que el que le hace el sonido a mi papá, que es su amigo de toda la vida, es su pariente también y eso para mí fue lo mejor que me ha pasado porque tenemos muchas cosas en común”.

La hija de Alejandro Fernández también compartió lo que la conquistó más de Francisco: “Desde el día uno que lo conocí me cautivó completamente (…) Es muy guapo, aparte de muy guapo, es muy bueno, a mí me enamoró más su manera de ser”.

Los suegros

Pronto América Guinart y Alejandro Fernández conocieron al afortunado, pues era algo importante para Camila, quien se lleva muy bien con sus padres y quería compartir con ellos la felicidad que la embargaba.

“Desde que empezamos a salir mi papá lo conoció y se cayeron bien, que es lo bueno”, contó al programa.

