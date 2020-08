Se suicida Daisy Coleman, protagonista del documental ‘Audrie y Daisy’

Daisy Coleman, que relató en “Audrie & Daisy” la agresión sexualmente que sufrió a los 14 años de edad en una fiesta en Missouri, se suicidó a los 23 años de edad.

A sus 23 años de edad, Daisy Coleman decidió suicidarse; su cuerpo sin vida fue hallado por Melinda, su madre, así lo ha dado a conocer la revista People.

La progenitora de la joven, quien dio a conocer la noticia, compartió que su hija se quitó la vida el martes por la noche y que ella fue quien realizó el hallazgo.

A través de su cuenta Facebook, Melinda expresó:

“Mi hija Catherine Daisy Coleman se suicidó esta noche. Estaba loca porque no me contestaba los mensajes y llamé a la policía para ver cómo estaba. Ella era mi mejor amiga y mi increíble hija. Creo que tenía que hacer que pareciera que podía vivir sin ella. No puedo, ¡ojalá pudiera haberle quitado el dolor! Ella nunca se recuperó de lo que le hicieron esos chicos. No es justo. Mi niña se ha ido”, “.

La historia de Daisy

Fue en el 2012 cuando Daisy Coleman, de entonces tan solo 14 años, sufrió una violación mientras estaba en una fiesta en Missouri. Sus compañeros de colegio abusaron sexualmente de ella y de su amiga Paige Parkhurst en el sótano de la casa de Matthew Barnett. Ningún atacante fue condenado.

Aunque Daisy y su familia denunciaron este hecho, Matthew salió impune. En un principio se le hizo un cargo de agresión sexual, que posteriormente fue retirado. Barnett se declaró culpable de un cargo menor y afirmó que el sexo fue consensuado.

Cuatro años más tarde, en 2016, Daisy participó en un documental que se lanzó en la plataforma Netflix y que lleva por nombre “Audrie & Daisy” (2016). Ahí la joven narra el trauma de lo que vivió al ser agredida sexualmente, el rechazo de su comunidad tras destaparse el escándalo y el hostigamiento que recibió en su escuela y en redes sociales.

La presión que recibió Coleman y su familia en su pequeño pueblo fue mucha, tanto que Daisy intentó suicidarse en varias ocasiones. Pronto se dio cuenta que podría ayudar a otras víctimas que como ella sufrieron una agresión sexual y se convirtió en una defensora.

“Definitivamente siento que las personas tienen ciertos puntos de vista y percepciones sobre mí y sobre casos como este porque no tienen educación”, compartió Daisy a la revista People en 2017. “Esa es exactamente la razón por la que salgo y trato de educar a las personas sobre lo que está sucediendo en nuestra sociedad”.

Ese mismo año, Coleman se unió a la campaña nacional SafeBAE – Safe Before Anyone Else – para ayudar a evitar que otros sufran violencia sexual.

La despedida

La madre de Daisy Coleman y la organización en la que trabajó la joven de 23 años han querido rendirle un tributo a través de las redes sociales, donde compartieron una serie de fotos para recordarla.

“Una reina con una reina 💜 # fordaisy”, escribió SafeBAE en su cuenta Facebook.



Pronto, cientos de mensajes han invadido los comentarios donde aparece Daisy, y envían palabras de solidaridad y aliento a la afligida madre.

“Te echaremos mucho de menos, pero sé que ahora estás libre … no más dolor, bebé”, escribió un amigo. “Encuéntrame en el hoyo allá arriba en el Warped Tour del cielo. Te amo. Cuidaré de mamá y tus otros hermanos aquí abajo”.

Para contactar al Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis en México (SAPTEL), quien ofrece atención telefónica las 24 horas del día, el número telefónico es: 0155 5259-8121. En los Estados Unidos se puede marcar el 1-888-628-9454.

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas

