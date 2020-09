¿Se va Galilea Montijo del programa ‘Hoy’? ¡Esto es lo que dijo!

Una de las conductoras más queridas del programa ‘Hoy’ ha revelado algunos detalles de los posibles cambios que habrán el próximo mes.

Pronto habrá cambios importantes en ‘Hoy’, así lo ha revelado Galilea Montijo, una de las conductoras más queridas del programa, quien además expresó que ella misma podría salir.

Fue durante una entrevista que ofreció a diversos medios de comunicación donde platicó que será hasta el próximo mes de octubre cuando se definan los cambios que habrá y reveló que habría una posibilidad de que ella saliera, aunque los ejecutivos de Televisa no la han querido dejar ir.

“Cada año le pido a la empresa si me deja salir, pero la empresa me dice -‘No, quédate otro año, quédate otra vez con esta producción’-. Yo la verdad hago lo que la empresa me diga. Amo lo que hago, no es que esté cansada pero ya voy a cumplir 13, 14 años. También si no hiciera el programa ‘Hoy’, me faltaría mucho porque es un programa que yo quiero mucho”, expresó.

Sobre los rumores que apuntan a que Magda Rodríguez dejaría el programa, Galilea no quiso hablar mucho al respecto y se limitó a decir que cada productor que ha estado en el matutino cumple con un ciclo.

“No sabemos lo de Magda. Ustedes saben que todos los productores tienen ciclos, de 2 a 3 años. Creo que la que más ha durado es Carmen Armendáriz con 4… eso depende de la empresa, no de Magda. Magda sabe que firmó por tanto tiempo, pero si la empresa decide que por todo lo que está pasando se quede otro tiempo, también estaría padrísimo”, detalló.

¿Cuándo serán los cambios?

Aunque no dijo una fecha exacta, Galilea sí compartió que sería a finales de octubre cuando se den estos cambios.

“Nos enteramos hasta octubre, finales de octubre. Siempre nos enteramos nosotros como elenco porque si es así tendríamos que ensayar con el nuevo productor, entonces no salimos. Sólo nos dan la semana de Navidad y Año Nuevo, por eso nos enteramos antes, pero aún no nos han dicho nada”, finalizó.

Por CARAS México @CARASmexico

