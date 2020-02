Sebastián Rulli habla del ‘embarazo’ de Angelique Boyer

Por Agencia JDS @CARASmexico

Sebastián Rulli se enteró antes de tiempo que este martes se publicaría la noticia de que él y su novia Angelique Boyer están esperando a su primer hijo, por lo que anoche durante la inauguración del nuevo laboratorio fotográfico de su amigo Jan, desmintió tal aseveración.

“Me he enterado que sale una portada donde señala que estamos embarazados, así que mándele saludos a esa revista ‘tan importante…’ Así que desde ahora les digo no compren esa basura”, dijo a JDS a su llegada al evento.

Explicó que no tiene relevancia volver a una demanda a la revista de “las fuentes cercanas” sobre esta noticia que dará mucho de qué hablar.

“Está vez no porque no hay nada de controversia, no hay problema que se tomen el tiempo para ver si es cierto o no, y está demostrado que es una revista que se basa en mentiras para vender, habrá títulos que si digan la verdad, pero esto es mentira”, detalló el argentino.

Considerada una de las parejas más sólidas de la farándula, Rulli señaló que ser papás por ahora es algo que no están buscando, y eso llega por un regalo de la vida no porque alguien lo diga.

“Eso es una decisión de la vida si toca toca, la verdad no lo estamos buscando, Angie empieza a grabar la semana que viene, está muy concentrada en su trabajo, es una excelente actriz, comprometida y evidentemente no va hacer eso”, compartió.

Por ahora, Angelique trabaja en su nuevo melodrama donde le dará vida Elisa Cantú con un cambio de look parecida a una geisha y Sebastián Rulli regresa al teatro con la obra que hizo hace 10 años “Divorciémonos mi amor” junto a Mariana Seoane, José Ron, Alexis Ayala y se integra Sherlyn y Julián Gil para girar por Estados Unidos a finales de marzo.

