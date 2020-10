Sebastián Yatra y Danna Paola juntos en los #KCAMéxico

Este 3 de noviembre se realizarán los Kids Choice Awards México, donde el cantante colombiano actuará con sus temas ‘Chica Ideal’ y ‘ No bailes sola’.

Con motivo de la onceava edición de los Kids Choice Awards México, el cantante colombiano Sebastián Yatra vuelve a México para ser parte de esta premiación que se realizará el próximo 3 de noviembre, donde presentará su nuevo sencillo ‘’Chica Ideal’’ junto a Guaynaa y ‘’No bailes sola’’ con Danna Paola.

Debido a la pandemia por Covid-19, como muchos otros eventos esta ceremonia será emitida de manera virtual, a lo que el cantante ha dicho que está tratando de reinventarse en estos tiempos tan complicados y de incertidumbre.

‘’Me parece ‘cool’ lo que he hecho virtual, obviamente no es lo mismo que estar en vivo pero ‘the show must go on’ (el show debe continuar), no podemos parar las cosas y está la resiliencia de esta industria, las ganas y el amor por lo que hacemos, el amor por compartir nuestra música con ustedes y estar con ustedes como sea, definitivamente no es lo más divertido hacer un show así y cantárselo a una cámara, pero yo se que detrás de esa cámara hay cientos de personas que reciben esperanza, fuerza y amor a través de mi presentación entonces de alguna manera se logra el mismo cometido, obvio en persona se siente algo más especial’’ afirmó el cantante a CARAS México.

El colombiano tiene una nominación a los premios en la categoría ‘Live del año’ junto a Danna Paola, por la presentación de su colaboración “No bailes sola”, en esta categoría también están nominados Evaluna Montaner, Bala, Paco de Miguel y Gisselle Kuri.

Compartirá escenario con Danna Paola

Además, Sebastián Yatra aseguró estar feliz de poder compartir el escenario con Danna Paola, con quien dijo tener una buena amistad.

‘’Nació una amistad muy bacana con ella, solo nos hemos visto dos veces en persona pero la verdad que nos llevamos super bien, tiene muy buena onda y creo que cada vez nos haremos más amigos y compartiremos más experiencias brutales a lo largo de esta vida musical’’, afirmó.

Por último, Sebastián afirmó que a pesar de la cancelación de varios proyectos a consecuencia del confinamiento, ya tiene varias cosas preparadas para el 2021 además de que su gira con Enrique Iglesias y Ricky Martin sigue en pie y el próximo año estará regresando a México con ellos. También agregó que está muy emocionado por los Kids Choice Awards y que está muy agradecido por todo el apoyo de sus fans.

‘’Yo a mis fans les quiero dar un mensaje diciendo que aquí estoy para ellos y les agradezco que estén conmigo también en las malas porque en las buenas todo es más fácil y divertido pero cuando estamos los unos para los otros, los otros donde sea y ahí es donde está la relación, la amistad más grande y el vínculo más bonito, se vienen muchas cosas bacanas, los y las amo con todo el corazón’’.

Por Montserrat García @CARASmexico

