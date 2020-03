Selena Gomez presenta al nuevo integrante de su familia

Por Bang Showbiz @CARASmexico

La cantante Selena Gomez lleva varios días encerrada en su casa de California con sus abuelos y evitando salir a la calle a no ser que sea para ver a su hermana pequeña.

En estos últimos días se le ha ocurrido seguir el ejemplo de muchos amigos famosos, que están aprovechando el período de aislamiento durante el que no podrán viajar para adoptar temporalmente una mascota que les haga compañía.

En su caso, la también actriz y productora le abrió las puertas de su hogar hace una semana a un adorable cachorro llamado Daisy que, por suerte, se lleva de maravilla con su perrita Winnie gracias a su dócil carácter.

“Conozco a unas cuantas personas que han acogido animales de refugios, para ofrecerles un lugar seguro donde quedarse”, ha explicado a todos sus fans en un directo de Instagram en el que ha aprovechado para presentarles al nuevo miembro de su familia.

Aunque no formaba parte de sus planes iniciales, ha sido cuestión de días que Selena se enamore completamente de Daisy y la idea de devolverla al refugio donde la encontró le resulta insoportable.

“No lo he podido evitar, tengo que quedármela”, ha admitido. En esa misma intervención en las redes sociales, Selena ha pedido a todos sus fans que se tomen en serio la amenaza que supone la rápida expansión del coronavirus y tomen todas las precauciones posibles para evitar multiplicar el número de contagios.

“No puedo comprender por qué algunas personas no se toman en serio el hecho de que haya vidas humanas en juego. No intento atacar a nadie. Es solo que me resulta muy duro presenciar ese tipo de actitudes porque tengo abuelos, que son mayores, y una hermana pequeña que no puede ni ir al colegio”, ha señalado.

