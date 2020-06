Sergio Ramos y Pilar Rubio sorprenden con nuevos integrantes de la familia

View this post on Instagram

Por querernos, por cuidarnos, por ayudarnos, por cada mirada, por cada sonrisa, por cada consejo, por cada momento a tu lado. Porque llenas nuestras vidas de luz. Porque es un día especial de otro año especial. Gracias por tu amor infinito.❤️💜❤️ Te queremos con locura, @pilarrubio_oficial #DíaDeLaMadre