¡Shakira ahora también es experta en filosofía antigua!

¡Felicidades! @shakira se graduó de un curso de filosofía antigua! “Gracias a Platón, sus predecesores y a la Universidad de Pennsylvania por la “diversión” de estas 4 semanas!”, compartió la cantante colombiana. Sin duda una gran inspiración para muchos, ¿no creen? 👩🏻‍🎓📜👏🏻 (📸 IG Shakira) #shakira #graduacion #estudios #filosofia #carasméxico #revistacarasméxico