“Hay días que estoy deprimida, pero sigo adelante”: Shannen Doherty

Por Bang Showbiz @CARASmexico

Ha pasado casi un mes ya desde que la actriz Shannen Doherty apareciera de nuevo ante las cámaras de televisión para anunciar que, un año antes, había sufrido una fuerte recaída en el cáncer de mama que parecía haber superado definitivamente en 2017 tras dos años de duro e intenso tratamiento.

En esta ocasión, la enfermedad se encuentra en el llamado estadio IV de desarrollo, uno de los más avanzados, y comprensiblemente esta circunstancia ha llevado a la antaño protagonista de ‘Beverly Hills, 90210’ a verse ocasionalmente presa del miedo, la tristeza y, sobre todo, de la apatía ante lo que la rodea.

Afortunadamente, la intérprete estadounidense ha contado, por regla general, con grandes niveles de fortaleza y determinación que jamás le permitirán tirar la toalla: una actitud a la que además contribuye, como ha explicado ella misma en su última publicación de Instagram, el inestimable apoyo que recibe por parte de sus seres más queridos.

“Después de un año lidiando otra vez con el cáncer, así como con otras fuentes de estrés, creo que estoy de vuelta. Estoy de regreso a la hora de cuidarme y sacar el máximo partido a cada día que pasa. No siempre es fácil, tengo días en los que estoy deprimida o directamente me siento perezosa, pero sigo adelante con la ayuda de mis amigos”, ha escrito la artista de 47 años en su espacio personal.

Gracias a ellos, Shannen ha vuelto a sacar el máximo partido a sus sesiones regulares de gimnasio, a llenar sus pulmones de aire puro durante las largas caminatas a las que se suma en las colinas de California y, asimismo, a alimentarse debidamente por medio de las recetas y demás trucos culinarios que ha venido recibiendo.

“Anne ha sido muy insistente conmigo para que hiciera senderismo con ella, y también me ha enseñado nuevas formas de cocinar que son tan beneficiosas para mi estómago como lo son para mi alma. Tanto ella como Oren me han ayudado a cocinar de manera divertida, nutritiva y sostenible. Y por si eso no fuera suficiente, Annemarie trajo ayer a [la entrenadora personal] Kira Stokes para darme una buena paliza de ejercicios. En definitiva, he tenido una semana muy productiva: estoy viva y me siento viva”, ha explicado en la misma entrada de su cuenta de Instagram.

