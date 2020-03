¡Sherlyn presume su embarazo en bikini!

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas

Feliz y en bikini, Sherlyn compartió una foto donde muestra lo mucho que ha crecido su pancita de embarazada.

Además, escribió unas palabras para su bebé, que se espera llegue a principios del mes de junio.

“Amado hijo, hace 27 semanas me convertí en otra mujer cuando me enteré que sería tu mamá, que maravillosa bendición y que gran responsabilidad, en unos años leerás esto y te darás cuenta que a esta mujer se le expandió el corazón, el amor y la barriga ante la noticia más bonita que he recibido tu vida en mi vida, te espero con toda la ilusión , la gratitud y el amor del mundo. Te amo mi cielo. Tu mamá”, compartió la actriz.



La dulce espera de Sherlyn

Fue en diciembre cuando Sherlyn reveló que estaba esperando a su primogénito, para posteriormente el 20 de enero dar a conocer el sexo de su bebé.

Con una gran fiesta, a la que asistieron familiares y amigos de la actriz, se realizó un gender reveal (revelación de sexo).

Así, Sherlyn –acompañada de su sobrino Diego– pinchó un globo negro del cual salió polvo en color azul. ¡Será niño!

“Estoy súper emocionadísima, ya sabemos que es un niño”, dijo minutos después en sus historias de Instagram.

A inicios de diciembre que Sherlyn compartió cómo fue el proceso para elegir el donante para quedar embarazada.

La guapa conductora de 34 años edad platicó con los conductores del programa ‘Hoy’ que escogió un donante que fuera sano y libre de cualquier tipo de enfermedad congénita, dejando de lado el aspecto físico.

El bebé será muy inteligente, pues es uno de las características que Sherlyn busco en el donante.