¡Sherlyn revela el nombre que llevará su bebé!

ANDRÉ Su nombre es André El hombre que vino a cambiarlo todo y volvio mi mundo un lugar de arcoiris, atardeceres de colores ,lluvia de luz y brillo, te amo amado hijo, Dios sabe en cuantos lugares le hable de ti de rodillas, hoy mi amado André falta muy poco para verte mi cielo @andrenuestrobebe 💙💗