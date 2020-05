“Sí, fui infiel y no me siento orgulloso”: José Eduardo Derbez

José Eduardo Derbez ha querido sincerarse sobre la relación que tuvo con Bárbara Escalante y aceptar que sí, le fue infiel.

Uno de los más terrible errores que ha cometido en una relación de pareja ha sido haberle sido infiel a su novia Bárbara Escalate, fue la confesión que José Eduardo Derbez hizo en una plática con su amigo Diego de Erice.

Durante una conversación para su canal de YouTube, el hijo de Eugenio Derbez aseguró al ser cuestionado por su amigo si había sido infiel a su ex novia.

“Sí (fui infiel) y no me siento orgulloso. Sí (me cacharon) (…) No cortamos por eso, pero sí somos muy tontos”, compartió durante la plática.

Además, reconoció que no es un comportamiento del que se sienta orgulloso y compartió que durante la relación él intentaba disimular sus “escapaditas” pero Bárbara se dio cuenta y lo cachó.

“Los hombres somos muy pend…, somos muy muy pend… para poner el cuerno, muy pend… para ocultar cosas, somos muy obvios. Siento que si tú vas a poner el cuerno empiezas a cambiar un chin… de cosas que hacías en el día a día, aunque tú pienses que lo estás haciendo igual”, dijo.

Sin embargo, Derbez no reveló el nombre de la otra chica con la que le fue infiel a Bárbara de quien, dijo, pensó en que terminaría casado con ella si no hubieran terminado.

Las otras confesiones

Además, José Eduardo también confesó durante esa misma charla quién es el actor que le cae mal y la difícil experiencia que tuvo con un protagonista de telenovelas.

“Yo sé de uno que a ti y a mí nos cae mal. Empieza con J, nos caía mal a los dos”, comentó José Eduardo Derbez, a lo que De Erice respondió: “Pero ese no es ni famoso, es que él solito se cae mal. Saludos Jonathan Becerra”.

Por su parte, Diego reveló que tiene una mala relación con Mariana Echeverría, su compañera de ‘Me caigo de risa’.

“Es imposible llevarte bien con toda la gente, yo trato de ser muy amable y de no predisponerme a nada, pero cuando ya ves mala onda pues ni modo no le puedes caer bien a todo mundo. Entonces yo en realidad jamás me lleve bien con Mariana (Echeverría), no tener un problema personal pero sí nunca hubo clic (…) Por supuesto que no (me invitó a su boda)”, precisó.

