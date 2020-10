Para muchas mujeres, el día de su boda es uno de los días más importantes y hermosos en sus vidas. Sin embargo, así como existen las novias perfectas, también han sido fuente de inspiración para Halloween, pues algunas de ellas han encontrado la muerte ese día o tienen algún nexo con ella.

Hoy recordamos a 7 terroríficas novias de Halloween, por si, además, te sirven de inspiración para que te disfrace en la Noche de Brujas.

Emily en Corpse Bride (El cadáver de la novia)

Una de nuestras favoritas de la temporada es este clásico de Tim Burton. La voz de la novia corre a cargo de Helena Bonham Carter. ¿Quién no la ha visto?

¿Cómo lograr el look? Consigue maquillaje blanco para lograr una una tez azulada mortalmente pálida, añade larguísimas pestañas al estilo Twiggy, maquilla los ojos de manera oscura, muchas ojeras y unos labios de color rojo rubí. Para el vestido de novia, opta por un modelo blanco que puedes rasgar (seguro puedes encontrar uno hecho en una tienda de disfraces) y complementa con un velo hecho jirones y una corona metálica.

Lydia Deetz en Beetlejuice

Siempre recordaremos a Winona Ryder con este papel, cuya película también es de Tim Burton. Pero Lydia no fue una novia cualquiera ni vestida de blanco, sino de rojo; y seguramente es una de las novias de Halloween más imitadas.

¿Cómo lograr el look? Consigue un vestido color rojo sangre con volantes de tul y velo a juego. En cuanto al cabello, peina el flequillo en forma de picos y deja el resto despeinado, hasta se vale un poco de crepé. Las ojeras y los labios rojos son también parte muy importante.

Barbara Maitland en Beetlejuice

En esta película tuvimos dos novias, solo que la interpretada por Geena Davis sí fue una novia clásica vestida de blanco y, por cierto, ella sí se casó por amor.

¿Cómo lograr el look? Consigue un vestido de novia de los años 80, el cual debe estar decorado con lentejuelas y perlas, así como un velo extra grande. En esta ocasión, el maquillaje es mucho más completo, ya que el rostro es de una persona con ya un tiempo de haber muerto. Así que si eres buena con el maquillaje tendrás un rato de diversión para hacerlo; si no, puedes comprar una máscara de cadáver. La melena larga, rizada y con volumen es otro must.

The black widow (La viuda negra) en Addams Family Values

Joan Cusack intepreta a la malvada Debbie Jellinsky, quien se casa con Fester.

¿Cómo lograr el look? Debbie usa un vestido clásico con escote de corazón y mangas caídas, una corona de flores y un velo a media altura. Busca joyas XL para complementar tu estilo nupcial.

Grace en Ready or Not

Samara Weaving da vida a esta pobre novia, quien se casa ilusionada y enamorada, pero tiene que sobrevivir a un escalofriante juego al que es invitada a participar por parte de la familia de su novio.

¿Cómo lograr el look? Grace se casa con un vestido clásico de tul y encaje, el cual termina desgarrando. Así que consigue una prenda que no te dé pena romper y completa con unos tenis, una escopeta de juguete y un soporte para municiones.

Cady Heron en Mean Girls

El papel interpretado por Lindsay Lohan hace lo propio al disfrazarse de novia zombie en esta clásica película.

¿Cómo lograr el look? Necesitarás un vestido de novia de encaje, una peluca larga, negra y despeinada y, por supuesto, dentadura postiza.

Justine en Melancholia

En esta cinta de Lars von Trier, la novia es interpretada por Kirsten Dunst, una mujer de carácter melancólico que enfrenta una futura muerte de manera indiferente.

¿Cómo lograr el look? En realidad, Justine no es una novia de terror, pero se puede copiar este estilo nupcial con una tez naturalmente pálida, el cabello súper rubio, un vestido strapless con escote de corazón, tul y un velo kilométrico. Puedes llevar el cabello y el maquillaje con efecto húmedo, así como un ramo de lirios.

¡Listo! ¿Cuál de estas novias de Halloween es tu favorita?