“Siempre hazte el loco”, el mejor consejo de Manuel a Cristian Castro

Entrevistamos a Cristian Castro para saber cómo recordaría a su papá, Manuel ‘El Loco’ Valdés, quien falleció el 28 de agosto.

La madrugada del 28 de agosto del 2020 falleció Fernando Manuel Alfonso Gómez de Valdés y Castillo, mejor conocido en el mundo artístico como “El Loco” Valdés. El cáncer le arrebató la vida a los 89 años de edad. Cristian Castro mandó un mensaje tras enterarse de la muerte de su padre.

“Quiero mandarle un abrazo a todos sus seguidores y a toda la gente que lo admiró, que lo siguió, que lo gozó, que gozó su espíritu, sus actuaciones en teatro, en cine, sus conducciones, su buen humor, su comedia.

“Estoy muy orgulloso de ser su hijo, estoy agradecido con la familia Valdés. Quiero agradecer a mi madre por haber hablado tan bien de él, por seguir amándolo, por seguir enamorada de él, es el regalo más bonito que me dio mi mamá y se lo agradezco a ella.

“Estoy muy triste por la pérdida de mi padre y comparto este dolor con muchísima gente, sobre todo con mi gente de México, un abrazo para los mexicanos”, dijo a través de un video que CARAS México publicó en su cuenta Instagram.

Tras la sentida pérdida de su progenitor, entrevistamos a Cristian Castro:

¿Qué es lo que más admirabas de tu papá?

Admiré su personalidad, su seguridad, su libertad y su amor por los escenarios.

¿Cuál fue el mejor consejo que te dio?

Su mejor consejo fue: siempre hazte el loco, es mejor que hacerse el serio.

¿Nos puedes compartir alguna anécdota que recuerdes con él?

Recuerdo que me mencionó una vez que fui a verlo al teatro y me sentí muy feliz; o cuando me regaló sus tarjetas de árbitro en la final clausura 2013 América vs Cruz Azul.

¿Has recibido muchas muestras de cariño de la gente que quería a tu papá?

Desde niño recibo las muestras más memorables de cariño por ser su hijo, era evidente que era de los más queridos entre sus colegas y jefes. La familia Valdés es de las más queridas en nuestro ambiente artístico, la gente no para de hacérmelo saber y yo le doy gracias a Dios.

¿Cómo te gustaría que la gente lo recuerde?

Quiero que lo recuerden como alguien que amo profundamente a su familia y su oficio; alguien que supo divertirse y pasarla muy en grande. Marcó tendencia y fue líder natural de su generación.

¿Cómo lo describirías en tres palabras?

Vivaz, generoso, indispensable.

Por Mari Tere Lelo de Larrea @CARASmexico