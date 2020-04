‘Síganme para más recetas’: Anahí ante su Trending Topic

Anahí ha demostrado que además de cocinar saludable, sabe reírse ante las críticas que le hacen por su video tutorial para hacer enfrijoladas.

Todo sucedió noche de ayer, cuando un video de Anahí preparando enfrijoladas en su canal de YouTube se volvió viral.

Aunque el clip fue subido al canal de la cantante desde noviembre de 2019, fue hasta este 20 de abril cuando lo retomaron y se compartió en todos lados.

Tanto así que la noche de ayer se convirtió en el número 1 de tendencias en Twitter y las criticas al video no se hicieron esperar.

Ante esto, en lugar de molestarse, la ex RBD lo tomó con alegría y hasta confesó que hace mucho tiempo que no se reía tanto.

“Alguien se tomó el tiempo de ir a mi página http://ANbyanahi.com suscribirse, entrar a los videos, revisar todos los que tengo ahí y que tienen casi un año. Hasta encontrar algo para hacer chiste. ¡¡La verdad gracias!!”, expresó.

Pero no solo eso, respondió los comentarios que le parecían convenientes ser respondidos y los tomó con el mejor humor:

“En temas que SI importan , hoy todos necesitamos de todos. Si quieres anunciar tu negocio o puedo ayudarte publicando algo aquí cuenta con eso. Escríbeme”, y comenzó a compartir pequeños negocios para ayudarlos, muy al estilo de Eiza González.

Pero los comentarios, memes e imitaciones no se hicieron esperar y Anahí no paró de reír con ellos.

“Les tengo que confesar que en medio de todo lo que estamos viviendo y días que han sido muy duros en la vida de todos, me he reído hoy como hace mucho no lo hacía. Tenía años ese video ahí y jamás le había puesto atención, efectivamente me la volé”, reconoció.

Algunos famosos no quisieron dejar de comentar, entre ellos famosos chefs como Benito Molina, quien escribió:

“¡Acabo de ver el video! Creo que necesito un mezcal aunque sean la 9 de la mañana en Ensenada 🤘🏽Manzana verde No manches Albahaca, Tofu, Tortillas de nopal. @Anahi

Bravo 👏🏽 “, escribió el reconocido chef.

A lo que Anahí respondió: “Aaayy ¡Soy fan del chef Benito y su esposa! Me encantaba su programa. Abusé con el tofu, ¿verdad ? Bueno en mi defensa estaba embarazada, se me antojaban cosas muy raras. Jaaaaa ok, no”.

Benito le respondió: “Pero bastante raras …. Con mucho gusto la próxima vez que quieras cocinar Solange y yo te apoyamos. Por cierto las tortillas de maíz son bastante sanas también saludos”.

“¡Claro que son sanas y deliciosas! ¡Me encantan! La intención jamás fue mala chef, eso puedes estar seguro. Les mando cariño a los dos y felicidades por las maravillas que hacen. Cuídense mucho”, le respondió Anahí.

Pero los comentarios no dejaron de llegar, y Anahí los ha tomado con mucho humor y amor.

Por ello cuando la standupera Sofía Niño de Rivera comentó en redes: “Y después de las enfrijoladas de Anahí queda inaugurada la Fase 3″, la cantante retomó su tuit para lanzar una graciosa ‘amenaza’: ” Quédate en casa o te mando unas enfrijoladas”.

Finalmente la madre de dos niños quiso agregar un toque de humor muy de moda: “Síganme para mas recetas…”

Por Alejandra Morón @CARASmexico